Protesta. ‘Posta in ritardo’

I consiglieri del gruppo ‘UNITI’: “Non è arrivata neanche la Tari’.

Magliano in Toscana: “Succede in località Maiano Lavacchio,- dicono in una nota i consiglieri comunali del gruppo Uniti, - tristemente noto quale luogo ove si consumò l’eccidio fascista dei Martiri d’Istia.

Numerosi cittadini residenti nella località rurale ci hanno contattato rappresentandoci uno stato di disagio che c’è sembrato davvero grave”.

“La posta, nella zona, - continua la nota - non è recapitata per diversi giorni e questo nonostante non manchi l’impegno e la serietà del personale incaricato.

Evidentemente c’è qualcosa nel sistema organizzativo del servizio che non funziona, ma a rimetterci non possono essere gli utenti o i dipendenti.

Siamo arrivati al punto di dover telefonare in comune per chiedere come poter pagare la Tari, poiché non ci sono stati recapitati i bollettini, ci dicono alcuni residenti”.

“Chiediamo alla dirigenza di POSTE di risolvere il problema che colpisce cittadini che risiedono in zone rurali, peraltro, poco servite anche dal servizio di trasporto pubblico. Chiediamo anche al Sindaco di Magliano di attivarsi e di far sentire la propria voce”, così termina la nota dei consiglieri del gruppo Uniti, Giancarlo Tei, Lorella Tronchi, Gianfranco Pastorelli, Alessandro Loffredo.