‘Un’Altra Estate 2019’, la Prima Tappa è al Giglio

Isola del Giglio: Eccoci giunti all’appuntamento con la prima tappa di “Un’altra estate” : l’iniziativa, alla sua quinta edizione, è realizzata da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, e intende valorizzare la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

Il primo dei sette appuntamenti in sette borghi diversi della Toscana, vede protagonista l’isola del Giglio: sarà piazza Dogana, al porto dell’isola, ad accogliere l’evento.

Anche in questa edizione, la manifestazione sarà preceduta dalla ormai consueta visita guidata della durata di circa 30 minuti, che partirà alle ore 19.00 da piazza Dogana, di fronte alla Capitaneria di Porto, e porterà i partecipanti attraverso una gradevole passeggiata, fino alla cala del Saraceno, uno dei punti più spettacolari dell’isola, utilizzata dagli antichi romani come “murenaia”.

L’accompagnatrice sarà Marina Aldi, guida ambientale ufficiale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ma sarà con noi anche Argentino Pini, comandante e lupo di mare dell’isola. Sulla strada del rientro, è prevista una sosta alla Torre del saraceno, antica torre difensiva, dove saranno esposte foto storiche ed oggetti con tema il mare ed il granito, due elementi ai quali l’isola è legata in modo inscindibile.

La visita terminerà con il ritorno in piazza Dogana, luogo in cui si svolgerà l’evento a partire dalle ore 19.00

La serata prenderà il via con i saluti istituzionali di Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo della Regione Toscana , al quale seguiranno gli interventi di Fabrizio Brancoli, Direttore del quotidiano Il Tirreno, Sergio Ortelli, Sindaco dell’isola del Giglio e Giannutri, per terminare con il racconto delle bellezze e delle peculiarità dell’Isola a cura di Armando Schiaffino, Presidente dell’ associazione culturale dell’Isola del Giglio.

Anche in questa tappa il giornale Il Tirreno farà dono all’ amministrazione comunale di una maxifoto, appositamente realizzata per l’occasione dal giornale.

Successivamente, spazio a Irene Arquint, giornalista del Tirreno che ci accompagnerà a scoprire prodotti e produttori del territorio, attraverso interviste, curiosità, ricette ed aneddoti legati ai segreti della cucina e del buon cibo.

Da sempre l’isola del Giglio è legata ai frutti della sua terra, oltre che del mare, che hanno mantenuto solidi legami di genuinità e tipicità locale: il vino ansonaco coltivato nei vigneti eroici, il dolce panficato e molte altre specialità sono la sintesi tra storia, territorio e lavoro dell’uomo.

Al termine delle interviste e dei racconti, saranno offerti dei piccoli assaggi delle pietanze preparate per l’occasione, accompagnati dalle musiche tradizionali gigliesi di Alessio Guarnieri, musicista e compositore.

Oltre ai produttori, sarà coinvolta e valorizzata anche la ristorazione locale, in collaborazione con Vetrina Toscana: ogni settimana saranno presentati in piazza piatti e ricette della tradizione.

Insieme alle degustazioni sarà allestita anche un’area informazioni con materiale promozionale gratuito, personale a disposizione per approfondimenti sul territorio, e piccoli gadgets offerti dallo sponsor tecnico Locatelli.

La rassegna di 7 tappe sarà ospitata in altrettante piazze dislocate in borghi lungo la costa toscana o nelle immediate vicinanze, valorizzando piatti e prodotti della tradizione locale.

Le prossime tappe saranno:

25 luglio, Camaiore

1 agosto, Casciana Terme

8 agosto, Porciano di Lamporecchio

22 agosto, Lajatico

29 agosto, Bibbona

5 settembre, Marina di Campo all’isola d’Elba