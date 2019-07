Tutti i concerti estivi del Corpo Bandistico Città di Orbetello

Orbetello: Il 23 luglio 2019, il "Corpo Bandistico Città di Orbetello" inizierà la serie dei suoi concerti estivi ed il primo evento si svolgerà a Capalbio a Piazza Magenta con inizio alle ore 21,00.

A seguire, il successivo giorno 28, patrocinata dal Comune di Orbetello ed organizzata in collaborazione con il “Polo Museale della Toscana - Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa”, la serata musicale si svolgerà presso l’antica Città Romana di Cosa in Orbetello e sarà anticipata, alle ore 18,30, da una visita guidata al museo e all'area archeologica; sarà un momento di cultura, un’occasione per unirsi, esprimersi e comunicare attraverso la musica ed un'occasione per aiutare l'Associazione Argentario Senza Ostacoli di Monte Argentario.

Dopo le prime due esibizioni nel mese di luglio, l'attività riprenderà il 23 agosto con un concerto a Porto Ercole e poi il 30 agosto ad Orbetello nella terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman. Patrocinata e richiesta dal Comune di Orbetello la serata chiuderà la stagione estiva del 2019.

Ma la banda non si ferma: pronta a sfilare a settembre per due raduni bandistico in Toscana ed un gemellaggio con la banda musicale di Arrone in provincia di Terni con una esibizione musicale alla Cascata delle Marmore.

Note musicali che si misceleranno al suono del crollare dell'acqua, al profumo e la sensazione di nebbia sulla pelle. Un paesaggio ed uno spettacolo mozzafiato, maestoso, imponente, fragoroso ma allo stesso tempo rilassante, confortante e pieno di quella serenità che solo la musica ed il rumore dello fluire dell'acqua possono dare.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti ed aperti a tutti ad eccezione del concerto del 28 luglio all'antica Città di Cosa dove si dovrà corrispondere obbligatoriamente un biglietto di ingresso all'area archeologica.

Si approfitta di questo avviso per informare gli associati che il giorno 20 luglio, in prima convocazione, ed eventualmente il successivo giorno 22, alle ore 18,00, si svolgerà l'assemblea straordinaria presso lo "Studio Notarile Baldassarri" in Orbetello per approvare il nuovo statuto sociale.