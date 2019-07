L’estate Parrina 2019 è cultura, musica e buon cibo con ospiti illustri: da Peppe Servillo a Vittorio Sgarbi e molto altro ancora

Ecco tutte le iniziative in programma nei mesi di luglio e agosto. Primo appuntamento sabato 13 luglio, alle 19 con Alberto Simone, regista, sceneggiatore che presenta il suo libro "Ogni giorno un miracolo. Imparare l'arte di amare la vita" Tea Editore.

Orbetello: La cultura trova uno spazio di assoluta qualità all’interno dell’Antica Fattoria La Parrina, storica azienda agricola della Maremma Toscana, nel comune di Orbetello. Una piazzetta ombreggiata da platani secolari è il centro del borgo agricolo e il cuore della Fattoria, dove ogni anno si svolgono eventi culturali con la partecipazione di intellettuali, giornalisti e scrittori del panorama nazionale. L’estate Parrina 2019 sarà caratterizzata da eventi dedicati alla cultura, alla musica e al buon cibo con tanti ospiti illustri tra i quali Vittorio Sgarbi e Peppe Servillo, solo per fare qualche esempio.

Ma ecco tutti gli eventi: sabato 13 luglio, alle 19, Alberto Simone, regista, sceneggiatore e scrittore italiano presenta il suo libro “Ogni giorno un miracolo. Imparare l’arte di amare la vita”. Tea editore. L’iniziativa fa parte del ciclo di presentazione dei libri “Sotto i platani della Parrina” in collaborazione con Libreria Bastogi e Reale Mutua, Agenzia di Orbetello. A dialogare con Alberto Simone sarà Mariella Zezza, capo redattore Rai News 24. A seguire a cena con l’autore.

Domenica 14 luglio, alle 21 e 30 è la volta della musica: Antica Fattoria La Parrina ospita il concerto di apertura di Orbetello Piano Festival dal titolo Dances, con il duo pianistico Sergio Marchegiani e Marco Schiavo. Protagoniste le danze ungheresi di Brahms e le ouvertures di Rossini. Il concerto sarà preceduto, alle ore 19, dalla cena a buffet a base di prodotti tipici.

Sabato 20 luglio, alle ore 19, sempre per il ciclo di eventi “Sotto i platani della Parrina” Lidia Ravera, scrittrice e giornalista presenta il suo libro “L'amore che dura”. Bompiani Editore. Dialoga con l'autrice Filippo La Porta, critico letterario, saggista. A seguire cena con l’autrice.

Sabato 27 luglio, alle ore 19, si terrà lo spettacolo “Amore non amore”, serata di musica e poesia con il poeta Franco Marcoaldi e Peppe Servillo cantante, attore, compositore e sceneggiatore, che sarà accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano. Per partecipare a questo evento cena a buffet o consumazione al bar obbligatorie. In contemporanea sarà inaugurata la mostra di pittura di Cinzia Biagini.

Domenica 28 luglio, dalle 19, fino a tarda notte, nella storica muccheria dell’Antica Fattoria si terrà la tradizionale “Festa della pesca”, dedicata alle gustose pesche di Parrina, con musica dal vivo e buffet composto da grigliata di carne, degustazioni di formaggi bio prodotti in azienda e le verdure dell’orto.

Giovedì 1 agosto, alle ore 19, Vittorio Sgarbi, critico d'arte, saggista, politico, conduttore televisivo, opinionista e personaggio televisivo, presenta il suo libro “Il Novecento, Vol. 2. Da Lucio Fontana a Piero Guccione”. La nave di Teseo editore. Per partecipare a questo evento cena a buffet o consumazione al bar obbligatorie.

Venerdì 2 agosto, alle ore 19, Angelo Polimeno Bottai, giornalista vice direttore del Tg1, esperto di politica italiana e internazionale, presenta il suo libro “Alto tradimento”. Rubbettino editore. Dialoga con l’autore Mirella Serri, giornalista, saggista. A seguire cena con l’autore.

Venerdì 9 agosto, alle ore 19, Anna Cataldi giornalista e scrittrice presenta il suo libro La coda della sirena. Rizzoli editore. Dialoga con l’autrice Lucia Goracci giornalista di Rai News 24. A seguire cena con l’autore.

Giovedì 22 agosto, alle ore 19, Massimo Ammaniti, psicoanalista e scrittore presenta il suo libro Adolescenti senza tempo. Cortina Raffaello editore. Dialoga con l’autore la scrittrice Teresa Ciabatti. A seguire cena con l’autore.

Le cene con l’autore e i buffet sono solo su prenotazione Tel. 0564 862626 – 331 7544169 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Pagina facebook: Antica Fattoria La Parrina

https://www.parrina.it/

Come arrivare alla Parrina, Albinia - Orbetello: bivio Aurelia km 146 girare sulla SP La Parrina e al km 1+800 prendere il bivio verso l'azienda www.parrina.it