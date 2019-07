Su RTV 38 in onda le eccellenze di Massa Marittima

Il programma “A Zonzo. La Toscana che non ti aspetti” dedicato alla città del balestro andrà in onda domenica 14 sulla storica emittente televisiva toscana.

Massa Marittima: Domenica 14 luglio alle ore 18.55 prende il via il programma “A Zonzo - La Toscana che non ti aspetti”, la nuova trasmissione dell’emittente televisiva RTV 38 (canale 15 del digitale terrestre), creata per far conoscere, ogni settimana, tutte quelle realtà che sono ricche di eccellenze eno-gastronomiche, storiche, culturali, artistiche, ambientali.

Presentata da due volti noti della tv come Serena Magnanensi e Alessio Nonfanti (in arte Kagliostro), la prima puntata è interamente dedicata a Massa Marittima. Si parlerà della storia della città, dei suoi monumenti e beni artistici e poi dei prodotti di qualità del territorio: dai formaggi ai grani antichi, l’olio e il vino.

Tra gli interventi, oltre ai produttori, quello del sindaco Marcello Giuntini del vescovo Carlo Ciattini e Dino Petri memoria storica della città.

Previste anche due repliche che andranno in onda sabato 20 luglio alle ore 8 e alle 14.15.