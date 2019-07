La cucina di chef Shady Hasbun su RaiUno per 'Unomattina Estate'

Il cuoco maremmano sarà in studio lunedì 15 luglio per presentare ricette a base di pollo e tacchino. Tra sapori e saperi, chef Shady illustrerà aneddoti e curiosità legati ai vari piatti in Italia e all’estero.



Massa Marittima: La cucina di chef Shady Hasbun torna su RaiUno per “Unomattina Estate”. Il programma di informazione e approfondimento, condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti, farà affidamento lunedì 15 luglio sulla presenza in studio del cuoco originario di Massa Marittima che è stato chiamato per ingolosire i telespettatori con la preparazione di alcuni piatti a base di pollo e tacchino.

Per chef Shady sarà la prima partecipazione ad “Unomattina Estate” dopo che, negli ultimi mesi, aveva già ricoperto il ruolo di esperto di cucina anche in altre due trasmissioni di RaiUno quali “La prova del cuoco” di Elisa Isoardi e “Tuttochiaro” di Monica Marangoni, meritando consensi per la capacità di integrare sapori e saperi: la realizzazione di ogni ricetta, infatti, è stata arricchita da aneddoti, conoscenze e curiosità legati ad ogni singolo ingrediente.

Nella prima puntata della prossima settimana, chef Shady accompagnerà attraverso tutte le fasi di creazione di una pietanza dove la tradizione locale si unirà con la tradizione mediorientale, andando così a configurare una cucina dal taglio internazionale caratterizzata anche dall’utilizzo di spezie e di erbe aromatiche. Per l’occasione, la scelta è ricaduta su un petto di pollo farcito con cous cous che farà vivere un percorso che partirà dalla cucina tipica della penisola per poi spaziare lungo tutto l’arco del Mediterraneo tra terre, ingredienti e sapori diversi. L’itinerario proposto rispecchierà l’identità professionale di chef Shady che, forte di una doppia radice italo-palestinese, è diventato noto per la creatività, per la sperimentazione e per l’incontro tra diverse culture.

«Ogni ricetta - commenta chef Shady, - racchiude un mondo fatto di ingredienti, tradizioni, culture, curiosità e aneddoti. Le mie partecipazioni su RaiUno, dunque, non si limitano alla sola preparazione di un piatto ma sono caratterizzate dalla volontà di accompagnare i telespettatori alla scoperta di questo variegato mondo, proponendo un connubio tra sapori e saperi che nell’ultimo anno ha fatto tappa in alcuni dei più importanti programmi mattutini di RaiUno».