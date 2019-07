Ritorna ‘Dilettando’. Dieci puntate su Toscana Tv e Siena TV da vivere nelle piazze della Maremma

“La prima serata giovedì 11 luglio a Castiglione. Tutte le altre date”.



Castiglione della Pescaia: L’estate a pieno ritmo con Dilettando, la popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, dedicata al dilettantismo artistico in ogni sua forma, il cui avvento ne sancisce l’avvio.

Si tratta della sedicesima edizione per la terza trasmissione più longeva d’Italia, che si preannuncia con il botto. Intanto sono aumentate la collaborazioni e la rete di contatti che porta in dote, permettendo così ai “dilettandi” di potersi confrontare con altri contesti anche di livello nazionale, sempre e comunque con il sorriso sulle labbra e una buona dose di autoironia, che non guasta mai.

Il varo della stagione 2019, come tradizione, è previsto per giovedì 11 nella piazza storica dell’Ex Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia. Un omaggio alla perla del Tirreno compiuto nei confronti del luogo in cui ebbe i natali e che ha totalizzato il numero più alto di puntate, ben 29. Sul palco saliranno i rappresentanti degli stabilimenti balneari castiglionesi che si daranno battaglia proponendo le esibizioni più varie; dal ballo al canto, dalla poesia alla musica, dal teatro al cabaret.

Insomma, tutto quanto sia capace di fare spettacolo. Ospiti di Carlo Sestini e Paco Perillo, coadiuvati dalle vallette Francesca Giorgi e Giada Ciarpi, il duo Alessandro Golini e Paolo Batistini. “Siamo pronti ad affrontare il tour 2019 - commenta Carlo Sestini - . Comunque, a parte alcune conferme, abbiamo come ogni anno diverse new entry. Ad agosto, l’1, saremo a Pescia Romana, grazie al Comune di Montalto di Castro, al campo sportivo “Maremmino” nel contesto della Sagra della Maremma e poi torneremo a Marina di Grosseto.

” Ma quali sono, a prescindere dalle nuove location, le novità più significative della edizione 2019? “Intanto, la possibilità per il vincitore assoluto - spiega - di partecipare come ospite alla trasmissione “Jak e il suo Show” su “La 4”, e soprattutto la presenza sul palco del marchio di abbigliamento Toscano, di cui sono diventato testimonial. Un marchio che si aggiunge agli altri miei sponsor come Mediolanum, Elettro Meccanica Moderna, l’azienda vitivinicola La Cura, Latte Maremma, Edilposatori, Miller Italia, Generali, ADF e CTP 2000 a cui sono affidate la grafica e le scenografie.

” Tra le conferme si ritrova il concorso “Maremma Beauty” dedicato ai lettori di Maremma Magazine che avranno la possibilità di votare il comune ospitante la trasmissione giudicato più bello. Insostituibile il contributo offerto da Marisa Lunghini nella organizzazione del palco e della giuria, di Natalino Galgani nel ruolo di direttore di produzione e di David Bargagna nella gestione tecnica audio luci. Preziosi i cameraman Gianni Armonia, Samuele Cottini, Loriano Bartalucci e Gianfranco D’Agostino, come le immagini fotografiche scattate da Alessio Capanni.

Rinnovata anche per questa edizione la collaborazione con Ideaviva e il concorso nazionale “Musica è” e con le società di casting per le trasmissioni di punta delle reti Rai e Mediaset. Tornerà anche il Contest de “Il Giunco.net” (lo scorso anno furono 6mila i voti on line raccolti) che permetterà di ripescare tre delle esibizioni non premiate.

“Contiamo di superare gli eccezionali dati di ascolto dello scorso anno - conclude Carlo Sestini - quando Auditel certificò nella sola puntata del mercoledì su Toscana Tv quasi 34mila contatti medi ad agosto e oltre 42mila a settembre, contatti che hanno sospinto questo format a livelli mai immaginati.” Tutto è pronto, estate compresa. Che il divertimento abbia inizio. Dilettando torna nelle piazze. Per chi volesse iscriversi basta chiamare il 3483536655.

CALENDARIO 2019

MESE DI LUGLIO

11 - Castiglione della Pescaia - piazza Ex Orto del Lilli

17 - Scarlino Scalo - piazza Gramsci

19 - Santa Fiora - piazza Gramsci

23 - Massa Marittima - piazza Garibaldi

MESE DI AGOSTO

01 - Pescia Romana - campo sportivo “Maremmino”

14 - Pitigliano - piazza della Repubblica

29 - Follonica - Semifinale

01 - Campagnatico - Semifinale

MESE DI SETTEMBRE

07 - Grosseto - Finalissima - Piazza Dante

Ancora da fissare la data di Marina di Grosseto