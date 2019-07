Geotermia: Consiglio regionale straordinario a Larderello, la seduta si terrà il 24 luglio

Stabilita la data in conferenza dei capigruppo: Assemblea riunita alle 16. Il presidente Giani: “Toscana in prima linea per l’evoluzione tecnologica, questione non solo tecnica ma anche valoriale”.

Larderello: Geotermia: si terrà mercoledì 24 luglio alle 16 la seduta straordinaria del Consiglio regionale della Toscana a Larderello.

Il presidente Eugenio Giani rende nota la decisione a conclusione della conferenza dei capigruppo. La seduta straordinaria seguirà quella ordinaria già fissata al palazzo del Pegaso per il pomeriggio di martedì 23 e la mattina di mercoledì 24 luglio.

L’Assemblea toscana segue l’impegno preso la scorsa settimana dal presidente e raccoglie la proposta di una seduta straordinaria nei luoghi simbolo della geotermia, “che rappresenta una risorsa fondamentale di energia elettrica in Toscana”, ricorda Giani. “Supera il 30 per cento della risposta al fabbisogno regionale.

È una risorsa che è stata razionalizzata in Toscana a partire già dal 1904, quando, proprio il 4 luglio, Pietro Ginori Conti accese le prime cinque lampadine alimentate con energia prodotta da fonte geotermica, e oggi sta diventando un esempio mondiale”.

“Vi è un aspetto non solamente tecnico, ma anche valoriale che vede la Toscana in prima linea per l’evoluzione tecnologica e la creazione di sempre maggiori opportunità della produzione energetica da fonte rinnovabile a basso costo”, aggiunge il presidente del Consiglio regionale. “Tutto ciò che può frenare lo sviluppo e la tecnologia della geotermia deve mettere ciascuno di fronte alle proprie responsabilità”.