‘Un’altra Estate’, al via la Quinta edizione

Da isola ad isola, attraverso un itinerario di 7 borghi-simbolo.

Isola del Giglio: Pronta a salpare la quinta edizione di “Un’altra estate”, iniziativa della Regione Toscana e del quotidiano Il Tirreno realizzata con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana, FEISCT, con cui si valorizza la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali.

Un’Altra Estate è una manifestazione che promuove la “Costa Toscana”, marchio nato in collaborazione con la Commissione Costa del Consiglio Regionale.

Da isola ad isola, attraverso un itinerario di 7 tappe in 7 borghi-simbolo, dove le piazze ed i panorami della Toscana più autentica faranno da cornice a piatti e prodotti della tradizione locale, veri protagonisti della kermesse.

Un viaggio attraverso la costa - con un’incursione nell’entroterra: sarà l’Isola del Giglio con i suoi panorami e le sue suggestioni ad inaugurare la rassegna, per lasciare poi spazio alla Camaiore medievale, e poi Casciana Terme con le sue acque termali, Lamporecchio e l’inconfondibile profumo del brigidino, Lajatico ed il suo rapporto speciale con l’arte, Bibbona antica terra etrusca, per finire in bellezza con un’altra isola, Marina di Campo nell’Elba, ed i suoi sapori di mare.

Gli ospiti Istituzionali faranno gli onori di casa, e lasceranno poi spazio ai conoscitori del territorio: saranno loro a raccontare curiosità, storie, aneddoti e ad offrire spunti per vivere la Toscana attraverso sapori e segreti della cucina di ieri e di oggi. Le interviste ai produttori ci accompagneranno attraverso un gustoso viaggio tra ricette e piatti della tradizione, lasciando poi spazio alle degustazioni dei prodotti.

Ogni evento sarà preceduto da passeggiate o visite guidate della durata di circa 30 minuti alla scoperta dei borghi e di luoghi di particolare interesse e strettamente connessi ai temi delle serate, con la guida di testimonial d’eccezione.

Gli eventi si terranno in fascia pre-serale, a partire dalle ore 18.30 e termineranno intorno alle 20.30 (eccezionalmente l’orario sarà posticipato alle ore 19.00 per la tappa dell’Isola del Giglio).

Il pubblico potrà trovare anche un desk d’accoglienza con personale a disposizione per informazioni e materiale promozionale sulla Toscana ed i luoghi da visitare. Partenza il 18 luglio dall’Isola del Giglio, per fare rotta nelle tappe successive verso Camaiore (25 luglio), Casciana Terme (1 agosto), Lamporecchio (8 agosto), Lajatico (22 agosto), Bibbona (29 agosto), e concludere il 5 settembre all’isola d’Elba (Marina di Campo nell’Elba) dove sarà presente anche il Gelato Festival con i loro stand per degustazioni di gelato artigianale.

Gadget dell’edizione 2019 sarà il sale di Volterra gentilmente offerto dalle Saline di Volterra, che accompagnerà le sette tappe con la giusta dose di sapore.

In occasione della presentazione della manifestazione il quotidiano Il Tirreno ha voluto consegnare alla famiglia del compianto Alberto Peruzzini, già direttore di Toscana Promozione Turistica, una targa alla memoria essendo stato uno degli ideatori di Un'altra Estate e che l'ha fortemente sostenuta con il suo gioioso entusiasmo.