L’unione Italiana Vini, arriva a Grosseto

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana, in collaborazione con i Consorzi del Montecucco e del Morellino, ospita una delegazione dell’Associazione per discutere di Politica Agricola Comune

Grosseto: L’Unione Italiana Vini - UIV - sceglie Grosseto per il convegno in merito a “La riforma della PAC - Politica Agricola Comune - e il futuro del vino italiano: aggiornamento normativo e prospettive”.

L’appuntamento - che è gratuito e si rivolge a tutti i produttori e ai tanti interlocutori coinvolti nel settore vitivinicolo - è per il giorno 12 Luglio, dalle ore 10.30, presso la nuova sede del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana (in Via Giordania, 227) che, in collaborazione con i Consorzi del Montecucco e del Morellino di Scansano e della SISTEMI Spa, sostiene l’iniziativa e invita a partecipare numerosi.

Dal 1985 l’Unione italiana Vini è l’Associazione di rappresentanza più importante delle imprese italiane del vino: le 500 Aziende aderenti - con oltre 150.000 viticoltori - producono più del 50% del fatturato italiano di vino e l’85% del fatturato export di vino italiano.

Grosseto è stata proprio scelta dall’Unione Italiana Vini come location per affrontare tematiche di grande interesse per il settore con un particolare approfondimento in merito al negoziato della riforma della Politica Agricola Comune, una delle politiche comunitarie di maggior importanza, che vede all’orizzonte nuovi obiettivi - economici, ambientali e territoriali - e strumenti di implementazione. Si andranno ad approfondire argomenti strategici: dall’opportunità di utilizzo dei vitigni ibridi - più resistenti alle malattie o alle avversità atmosferiche - per la produzione di vini DOP e IGP, alla possibilità di autorizzare la produzione di vino senza alcool con l’obiettivo di conquistare nuovi mercati, fino alla revisione del sistema di autorizzazione all’impianto di vite.

Ma si parlerà anche di molto altro, come per esempio delle nuove disposizioni in materia di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP a seguito dell’emanazione del decreto attuativo della legge 238/2016. E’ davvero un’occasione utile per confrontarsi e raccogliere le molte informazioni in merito ai tanti cambiamenti a cui sta andando incontro il settore.

Per partecipare e informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.consorziovinimaremma.it