A Follonica nasce 'Destination Wedding Alta Maremma'

Follonica: Destination Wedding Alta maremma, DWAM; questo è il nome della neo-costituita Associazione Culturale, nata da un gruppo di imprenditori partecipanti al tavolo di lavoro espresso in seno all’Ambito Turistico Maremma Area Nord, di cui fanno parte i territori compresi nei Comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada e Monterotondo Marittimo; con lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione territoriale del segmento wedding tourism.

Nella Sala Consiliare del Comune di Follonica, si è svolta la coferenza stampa di presentazione dell’Associazione DWAM Destination Wedding Alta Maremma.

Erano presenti al tavolo degli oratori Il sindaco di Follonica, Andrea Benini e l’assessore al Turismo di Follonica, insieme al presidente dell’Associazione Carlo Gistri e le vice presidenti Serena Tosi e Federica Betti. Erano inoltre presenti il sindaco di Gavorrano e gli assessori al turismo di Castiglioni della Pescaia, Massa Marittima e Montieri, facenti tutti parte dell’Ambito Territoriale Maremma Area Nord. Fra il pubblico erano seduti alcuni dei Cosiglieri dell’Associazione (Claudia Antinori, Alessandra Macii, Valentina Franci, Alice Capaccioni), insieme ad un nutrito gruppo di soci e aspiranti soci del DWAM.

L'incontro aveva lo scopo di comunicare la nascita dell’associazione, i suoi obiettivi e progetti, oltre ad informare i professionisti del settore della sua esistenza, auspicando una loro adesione e collaborazione. Dopo un’introduzione del sindaco di Follonica e dell’assessore al turismo, Carlo Gistri, presidente del DWAM, ha presentato l’associazione Serena Tosi esponendo brevemente le attività in serbo per il prossimo futuro e Federica Betti che ha comunicato le modalita di adesione all’associazione.

Ognuna delle autorità presenti ha manifestato l’apprezzamento e l’interesse per la volontà dei professionsti del settore di creare un’associazione di questo tipo e hanno dato la loro disponibilità a collaborare con il DWAM.

L’associazione è stata apprezzata da tutti per la novità dell’iniziativa ed è stata considerata una best practice non solo per il settore del wedding tourism, ma per il settore del turismo in genere, anche come veicolo di promozione del territorio. Tutti si sono detti sorpresi nello scoprire le potenzialità di sviluppo e il livello di professionalità coinvolto in questo settore finora poco conosciuto e sottostimato in Maremma.

Il wedding tourism, o turismo matrimoniale, si impone come nuovo interessante segmento turistico, l’Italia è la meta più ambita dalle coppie straniere che vogliono sposarsi all’estero. Secondo i dati ricavati da una recente indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, gli eventi legati al wedding tourism in Italia nel 2018 sono stati 8.700 con un fatturato di circa 500 mln di euro, la Toscana è al primo posto con il 30% delle preferenze e un fatturato di 160 mln di euro. La destination wedding è un tipo di accoglienza turistica che si occupa prevalentemente di organizzare e gestire matrimoni di sposi provenienti dall’estero. Normalmente, sono matrimoni intimi con un numero limitato di invitati, per i quali si privilegiano location come ville storiche o ambienti bucolici, ma con un budget di investimento medio-alto e una permanenza sul posto di più giorni. Per gestire tutto questo, è coinvolto un alto livello di professionalità e una serie di servizi dislocati su tutto il territorio.



L’ambito territoriale di cui si occuperà il DWAM è un’area ancora poco sfruttata e conosciuta in questo settore rispetto al resto della regione, ma oggettivamente ricca di grosse potenzialità, sia come offerta paesaggistica e storico-culturale, che come opportunità di sviluppo professionale. La natura selvaggia e incontaminata offre ambientazioni suggestive, in linea con le ultime tendenze in fatto di location, che vedono in crescita la richiesta di matrimoni in spiaggia, nel bosco o in un campo fiorito; mentre la varietà del paesaggio, che spazia dal mare alla montagna nel raggio di pochi chilometri, offre la possibilità di prolungare la magia del giorno delle nozze a quelli successivi, creando pacchetti di viaggio variegati ed affascianti.



L’obiettivo del DWAM sarà individuare i punti di forza e le attrattive del nostro territorio e gli strumenti idonei a promuoverlo nel settore del wedding tourism, contando sulla professionalità e l’attaccamento dei nostri professionisti alla propria terra.



Le finalità dell’Associazione sono infatti:

sviluppo della promozione territoriale del segmento legato al wedding tourism

favorire la formazione e la crescita professionale degli operatori legati al settore

sviluppare azioni di collaborazione tra enti, associazioni, e territori interessati al segmento wedding.



Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi, l’Associazione organizzerà shooting fotografici, pubblicati massivamente tramite i social dell'associazione culturale, workshop formativi tematici per avvicinare gli imprenditori alle nuove tipologie di matrimonio richieste dagli stranieri che quindi vengono sviluppate e fatte crescere tramite la vita associativa le professionalita' locali. Si stanno creando occasioni importanti di incontro con wedding planner stranieri che verranno a conoscere la nostra zona, tanto bella quanto poco promossa per il settore turistico matrimoniale partecipazione a fiere di settore ed eventi per la promozione del territorio.



All’Associazione possono aderire, previo invio della scheda di iscrizione tutti i professionisti, legati al segmento wedding, che operano sul territorio dell’ambito turistico e che abbiano una spiccata sensibilità ad uno sviluppo coordinato e etico dello stesso.



Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, è costituito, per i prossimi 5 anni da: Carlo Gistri Presidente, Serena Tosi VicePresidente, Federica Betti VicePresidente, Alessandra Macii Tesoriere, Nicoletta DelGaudio Segretaria, Alice Capaccioni Consigliere, Claudia Antinori Consigliere, Stefano Franceschini Consigliere, Valentina Franci Consigliere.