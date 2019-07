Fondo indennizzo risparmiatori, come integrare il contributo

Confconsumatori: 200 grossetani saranno contattati dalla segreteria.

Tutte le istruzioni operative per presentare la domanda.



Grosseto: Da oggi per gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio di Chieti) è possibile presentare la domanda di integrazione del contributo già ricevuto tramite il Fondo indennizzo risparmiatori, per ottenere un ulteriore 15%.

Una possibilità che riguarda almeno duecento risparmiatori grossetani ed è offerta dal comma 506 della Legge finanziaria 2018 emendato con il Decreto crescita. La procedura da svolgere – in questo caso al Fondo interbancario di tutela dei depositi, anche on line (https://fds1.fitd.it) – è semplice perché basterà inviare un'autocertificazione indicando il numero di pratica precedente con la quale è stato riscosso l’80%, allegare un documento di identità e il codice fiscale nonché l’Iban. Un po' più complicata è la presentazione da parte degli eredi, nel caso in cui dal 2016 ad oggi il titolare dello strumento finanziario sia deceduto: chi non aveva i requisiti del 2016 o non ha fatto domanda nel 2016, se nel 2018 ha i requisiti di reddito (35 mila euro) o del patrimonio mobiliare (100 mila euro), dovrà pazientare in attesa che Consap predisponga e lanci la piattaforma informatica.

Chi invece non ha i requisiti di reddito o patrimonio potrà in seguito accedere alla commissione che verrà costituita al Mef. Stessa attesa per la Consap anche per gli azionisti delle 4 banche e delle 2 banche venete (Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza): in tali casi l’indennizzo è del 30% del prezzo delle azioni. «I numerosi risparmiatori grossetani, circa 200, acquirenti di azioni, obbligazioni subordinate delle 4 banche e delle due banche venete – fanno sapere da Confconsumatori – saranno convocati nei prossimi giorni automaticamente dalla segreteria della sede di via della Prefettura 3. Ovviamente per il momento saranno contattati esclusivamente i subordinati Etruria che hanno già percepito l’80%. Sarebbe preferibile non sollecitare lo sportello di via della Prefettura, in quanto il numero delle domanda da inserire è imponente e l’associazione contatterà tutti, senza dimenticare nessuno, anche durante il mese di agosto, vista l’emergenza. Il termine per la presentazione è di 6 mesi dalla data odierna».