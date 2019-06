Pronto soccorso, accessi alti ma nella media del periodo

Grosseto: Nessun record nei pronto soccorsi della Asl Toscana sud est dove, in occasione di questi giorni di grande caldo, si stanno registrando accessi alti ma nella media del periodo.

Si assiste ad un fisiologico aumento di problemi cardiovascolari ed infarti. Da rilevare che la fascia oraria di accesso che andava solitamente dalle 17 alle 20, probabilmente proprio a causa del caldo, è slittata dalle 20 alle 24. Questo ha richiesto un piccolo riassetto delle risorse umane. L'Azienda ricorda il numero della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) per la provincia di Grosseto: 0564 450053.

L’Azienda ricorda inoltre che il servizio di emergenza 118 rimane attivo, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Al 118 risponde la Centrale operativa Siena-Grosseto, con personale sanitario qualificato, che assegna un codice di priorità, decide il mezzo di soccorso adeguato, tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona soccorsa.

Postazioni e orari della Guardia medica turistica:

Distretto Colline Metallifere – Amiata Grossetana – Grossetana

Follonica: dal 15 giugno al 15 settembre, viale Europa c/o PPS – Punto Primo soccorso - tel. 0566-59527, dal lunedì al venerdì; 0566 – 59618, il sabato e la domenica. Giugno ambulatorio nei giorni: 15 -16 -22 -23 -29 -30. Luglio e agosto ambulatorio: tutti i giorni. Settembre ambulatorio nei giorni: 1 -7 - 8 -14 -15. Orario ambulatorio, 8,30 – 13 e 15 – 20.

Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 13 alle 14.30, dalle 20 alle 21.

Castiglione della Pescaia: dal 15 giugno al 15 settembre, via Vittorio Veneto c/o Distretto sanitario, telefono 0564/483083

Orario ambulatorio, 10 – 14,30 / 17 – 23

Visite domiciliari dalle 14.30 alle 16.

Punta Ala: dall’1 luglio al 31 agosto, via del Gualdo 1 - tel. 0564-921061.

Orario ambulatorio 10 – 13 e 14.30 – 16;

Visite domiciliari dalle 13 alle 14.30.

Marina di Grosseto: dal 22 giugno all’ 8 settembre, via Granducato di Toscana 21-23 - telefono 0564/483055. Giugno ambulatorio nei giorni: 22 -23 -29 -30. Luglio e agosto ambulatorio: tutti i giorni; Settembre ambulatorio nei giorni: 1 -7 - 8. Orario ambulatorio 8.30 – 13 e 14.30 – 19.30. Visite domiciliari dalle 13 alle 14.3 e dalle 19.30 alle 20.30.

Principina a mare: dal 22 giugno all’ 8 settembre, via del Pesce luna 5 - telefono 0564/31386. Giugno ambulatorio nei giorni: 22 -23 -29 -30. Luglio e agosto ambulatorio: tutti i giorni; Settembre ambulatorio nei giorni: 1 -7 - 8. Orario ambulatorio, 10 – 13 e 14.30 – 16 . Visite domiciliari dalle 13 alle 14.30.

Distretto Colline dell’Albegna:

Albinia: dall’1 luglio al 31 agosto, via Maremmana 37 - tel. 0564-869018/19. Luglio: ambulatorio tutti giorni, orario 15– 21; visite domiciliari dalle 16 alle 17.30; Agosto: Agosto: apertura ambulatorio giorni feriali, orario ambulatorio, 09-15 e 16 – 22; giorni prefestivi e festivi orario ambulatorio, 15- 21. Le visite domiciliari saranno effettuate dalle 16 alle 17.30.

Capalbio: dall’1 luglio al 31 agosto, località Borgo Carige (sede 118), strada Pedemontana 27, c/o Croce Rossa, tel 0564-890675. Orario ambulatorio, dal lunedì al venerdì, 15 - 21 . Le visite domiciliari saranno effettuate entro le 21.

Monte Argentario: dall’1 luglio al 31 agosto

Porto Ercole, Via Caravaggio c/o Distretto sanitario, tel. 0564-831111.

Porto Santo Stefano, lungomare Navigatori 36 c/o Distretto sanitario - tel. 0564-869004.

Isola del Giglio: dal 15 giugno al 15 settembre



Giglio Castello, via Giglio Castello c/o Distretto sanitario, tel. 0564-806068, tutti i giorni, 8.30-10.30;

Giglio Campese, via di Mezzo franco, tel. 0564-804177, tutti i giorni, 11-13 e 19-22;

Giglio Porto, via Provinciale 5 c/o 118, tel. 0564-48312, tutti i giorni, 17- 18.30;