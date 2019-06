Giacomo Termine su Acquedotto del Fiora: ‘Importante il prolungamento della concessione’

Monterotondo Marittimo: “Nei giorni scorsi - spiega Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo - si è svolta la conferenza territoriale numero 6 Ombrone dell’Autorità idrica Toscana, nel corso della quale 28 comuni della provincia di Grosseto e 27 Comuni della provincia di Siena hanno votato all’unanimità il prolungamento della concessione ad Acquedotto del Fiora fino al 2031.

Questa scelta, che noi sindaci abbiamo appoggiato convintamente, apre per Acquedotto del Fiora la necessità di programmare nuovi investimenti da qui al 2031 stimati in 250 milioni di euro, secondo quanto previsto dal piano industriale”.

“Per gli investimenti realizzati sino al 2016 – prosegue Giacomo Termine - Acquedotto del Fiora aveva attivato un prestito bancario di 143 milioni di euro coinvolgendo un pool di banche. Questo prestito viene restituito con un tasso di interesse del 4,10%. A fronte dell’allungamento della concessione e delle nuove necessità di investimento si apre la questione di come e a quali condizioni ricontrattare il prestito.

Riuscire, ad esempio, ad ottenere una riduzione del tasso di interesse, dilazionando la risorsa che va restituita alle banche nel tempo, con una riduzione dell’incidenza annuale, consentirebbe ad Acquedotto del Fiora di liberare cospicue risorse da destinare agli investimenti. Siamo di fronte alla necessità di revisione del piano finanziario”.

“Accogliamo in modo favorevole – sottolinea Giacomo Termine - la disponibilità da parte del socio privato Acea, a fare da garante con le banche e a consolidare la propria presenza in Acquedotto del Fiora. Un ringraziamento al socio privato, perché questa disponibilità è un segnale importante. Tuttavia si tratta di una decisione complessa, che i soci di Acquedotto del Fiora devono ponderare con attenzione per valutare oggettivamente quale operazione sia effettivamente più vantaggiosa per la società.

Per questo sono necessari approfondimenti e a mio parere è fondamentale attendere che si formi il nuovo Consiglio di amministrazione, che avrà tutte le carte in regola in termini di durata, per gestire un’operazione così importante dalla quale dipende il futuro degli investimenti di Acquedotto del Fiora.”