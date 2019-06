Al viaÂ domaniÂ a Braccagni la Conferenza regionale della caccia 2019

Al via domani a Braccagni la Conferenza regionale della caccia 2019

Grosseto: A dieci anni dall'ultima Conferenza regionale della caccia, la Regione Toscana organizza un nuovo momento di condivisione e confronto a livello regionale con tutti i soggetti interessati. Il 28 e 29 giugno, a Braccagni (Grosseto), presso il Centro fiere Il Madonnino si terrà la Conferenza della caccia 2019, il nuovo appuntamento al quale è chiamato tutto il mondo venatorio, agricolo, della protezione ambientale per fare insieme alla Regione un'analisi e una riflessione sullo stato e sul futuro della gestione faunistico venatoria in Toscana.

Molto è cambiato dal 2009 nel mondo rurale, dalle attività in cui si è assistito all'avanzare di diverse gestioni colturali e all'abbandono delle terre marginali, al quadro istituzionale con il passaggio delle competenze dalle Province alle Regione fino ai nuovi scenari dettati dai cambiamenti climatici.

"Un quadro che ci mette nelle condizioni di fare il punto per una valutazione e una riflessione in grado di far nascere propositi per il futuro – ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi – Questa conferenza non sarà un punto di arrivo ma un punto di partenza. Da qui prenderanno corpo un lavoro e un confronto, già avviati dai vari tavoli che si sono riuniti periodicamente fino ad oggi, per lanciare proposte e tracciare insieme il nuovo corso".