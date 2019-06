‘A zonzo’, la trasmissione di RTV38 dedicherà un servizio a Monterotondo Marittimo

Monterotondo Marittimo: La troupe televisiva del programma “A zonzo. La Toscana che non ti aspetti”, ha fatto tappa a Monterotondo Marittimo per le registrazioni di una delle prossime puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva RTV38 a partire da metà luglio.

“La trasmissione a Zonzo – spiega l’assessore del Comune di Monterotondo Marittimo, Emi Macrini – offre ai telespettatori, in 6 puntate, alcune idee di viaggio per il weekend alla scoperta della Toscana che non ti aspetti. In particolare, per l’area geotermica, hanno immaginato un percorso che partendo dall’area archeologica di Massa Marittima, arriva a Monterotondo Marittimo - unica area d’Italia in cui sono ancora ben visibili le spettacolari manifestazione geotermiche spontanee - per completare il tour nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina, anch’esso caratterizzato dall’attività geotermica.

Per Monterotondo Marittimo è l’occasione di mettere in mostra la particolare bellezza del Parco delle Biancane e del Museo Mubia recentemente inaugurato, ma anche per parlare di cultura ed enogastronomia legate all’attività geotermica con la presentazione della birra, dei prodotti caseari e della pecora pomarancina.

Ringraziamo il sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina, perché è stato lui a segnalare alla produzione il territorio di Monterotondo Marittimo come tappa doverosa per completare questo percorso ideale di scoperta delle meraviglie della Toscana geotermica.”

La troupe televisiva ha intervistato anche il sindaco di Monterotondo Marittimo. “Siamo felici di avere ottenuto uno spazio all’interno di questo programma – commenta il sindaco Giacomo Termine – perché siamo convinti che Monterotondo Marittimo possa dare ancora molto di più in termini di presenze turistiche, e il mezzo televisivo è senza dubbio uno strumento che arriva in modo efficace nelle case degli italiani.”