‘R-Esisto’, il recital concerto per parlare di diritti attraverso parole e musica

Domani, venerdì 28 giugno, alle 22.30, il progetto promosso dall’associazione culturale “La Quercia” che unisce musica e parole di resistenza e ribellione. Bar e ristorante aperti dalle 19.30, con tante novità. Ingresso libero, per info e prenotazioni 348 4800409.

Roselle: Un recital concerto per dire no a soprusi e violenze. E’ in programma domani, venerdì 28 giugno, alle 22.30 alla Cava di Roselle (Grosseto) il “R-Esisto project”. Un evento promosso dall’associazione culturale “La Quercia” che unisce musica e parole per parlare di amore, libertà, memoria, ma anche omofobia e xenofobia.

Diretto dal Greta Gianvedoni, con la regia di Stefania Carcupino, “R-Esisto” mette insieme testi e musica di autori diversi, tra cui i testi inediti della scrittrice Barbara Garlaschelli per dare, attraverso l’arte, spunti di riflessione. Sul palco della Cava, quindi, saliranno Greta Giavedoni, artista, cantante, performer, Antonino De Vita, flicorno, Michael Fortunati alias Mikeless, voce, chitarra, Alessandro Giulini, piano; e Stefania Carcupino, attrice e fisarmonicista. Partendo da canzoni popolari e di lotta, canti di preghiera, gospel, colonne sonore, brani di musica leggera e unendoli a testi di autori come Marthin Luther King, Jaques Prevert, Bertolt Brecht e altri, attraverso lo spettacolo si affronteranno importanti temi sociali.

“R-Esisto – spiegano gli ideatori dell’iniziativa - è un percorso sulle tracce della Musa ribelle che rialza chiunque è caduto, combatte con chi si rivolta alla prepotenza e al sopruso. Ha cantato sulle montagne per i partigiani, pregato con gli ebrei su un vagone ferroviario, camminato nelle lunghe marce dei diritti con gli uomini e le donne di colore, danzato sfrenata nei cortei insieme alle comunità omosessuali, si è seduta con i pacifisti in mezzo alle strada, nelle trincee ha sussurrato ai soldati di tornare alle loro case e ha aperto la porta di casa alle donne invitandole a uscire nel mondo. Sempre, è stata pronta a dare l’anima all’impresa. Mai, è parola a lei sconosciuta. E a chiunque sia abbattuto, perduto, vinto, oggi come allora ricorda il proprio inciso battente, ossessivo: ‘Resisti! Perché esisti… Esisti ancora’”.