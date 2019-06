European Social Sound4U per band emergenti: 10mila euro in palio, c'Ã¨ tempo fino al 30 luglio

European Social Sound4U per band emergenti: 10mila euro in palio, c'è tempo fino al 30 luglio

Firenze: Un concorso per band giovanili emergenti under 35 per ampliare tra i giovani la visibilità e il ruolo dell'Unione Europea, la sua cultura e i suoi valori e far comprendere così i vantaggi e l'utilità delle politiche europee. Le iscrizioni all'European Social Sound4U, così si chiama il talent scouting, partono il 28 giugno e resteranno aperte fino al 30 luglio.

Il premio in palio di 10.000 euro finanzierà la produzione di un progetto artistico legato all'evoluzione musicale e professionale della band vincitrice. Il bando è scaricabile all'indirizzo www.europeansocialsound.it.

"Nelle pause fisiologiche dei cambi di palco tra le band", ha detto la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni, "la Regione proporrà delle pillole informative per far conoscere i numerosi interventi che ha messo a punto per aiutare i giovani nella scelta consapevole degli studi, per orientarsi e avvicinarsi al mondo del lavoro, per perfezionare gli studi o per formarsi nei settori economici strategici".

Un obiettivo così importante che la Toscana ha scelto di destinare alle politiche a favore dei giovani il 35% della dotazione finanziaria di 732 milioni di euro della programmazione (2014-2020) del Fondo Sociale Europeo, anche grazie al Progetto Giovanisì.

"European Social Sound4U è inoltre un'opportunità per rispondere al bisogno di crescita professionale dei giovani nel campo musicale e una forma di sostegno alla cultura giovanile", ha continuato Monica Barni. "In una fase caratterizzata dalla crisi dell'unità europea e dell'idea stessa di Europa, la speranza è che l'iniziativa possa divenire uno spazio per la ricostruzione - a partire dai giovani - di un senso comune di appartenenza all'Unione Europea, valorizzando proprio gli interventi che in questi anni hanno cercato di definire un'identità comune fondata sulla vicinanza ai bisogni dei cittadini attraverso politiche di sviluppo che nascono dalla ricerca della coesione economica e sociale".

Formazione professionale e alta formazione, borse di studio, apprendistato, servizio civile, tirocini, opportunità per giovani professionisti e tutti gli altri interventi di Giovanisì, il progetto per l'autonomia dei giovani della Regione Toscana: sono queste possibilità concrete che la campagna di informazione intende far conoscere ai giovani.

Il concorso European Social Sound4U Il concorso è articolato in serate di eliminazioni regionali (semifinali), una finale in ciascun territorio regionale aderente all'iniziativa ed una finalissima nazionale che si svolgerà il 14 dicembre prossimo a Matera. Le iscrizioni sono a numero chiuso, 80 in Toscana, 16 sono gli artisti o gruppi che saranno selezionati per il concorso da una giuria nazionale.

In Toscana ad ottobre sono previste due eliminatorie e una finale regionale. Da qui usciranno i due gruppi che parteciperanno alla finale di Matera. Possono candidarsi band provenienti da tutte le regioni italiane, ma ogni regione riserva il 50% delle candidature disponibili a band locali, provenienti dal proprio territorio.

La Regione Toscana ha aderito all'European Social Sound4U insieme a Basilicata, Sicilia e Umbria, che lo ha inaugurato nel 2015. Il format ha ottenuto una menzione speciale ai premi Regiostars 2016 della Commissione europea come pratica innovativa di comunicazione.

Info: www.europeansocialsound.it