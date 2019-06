Turismo: Presentazione del cruscotto informativo 'SISPRINT'

Firenze: Martedì 25 giugno 2019 presso la sede di Unioncamere Toscana, in via Lorenzo il Magnifico 24 a Firenze, si terrà la presentazione del cruscotto informativo SISPRINT, aggiornato con il 2° report regionale su economia, imprese e territori, che con i suoi dati dovrà aiutare i soggetti istituzionali a programmare politiche e azioni per lo sviluppo economico locale.

Ad organizzare l’incontro è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, individuata quale “antenna” che a livello regionale è incaricata di fare da punto di riferimento e cerniera tra mondo delle imprese e soggetti istituzionali.

#SISPRINT IN TOUR è un’iniziativa itinerante, realizzata in collaborazione con le Camere di Commercio che svolgono il ruolo di antenne territoriali del progetto, diretta ad attivare un dialogo stabile e un confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo territoriale, per far emergere le reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo.

Il programma della mattinata prevede la presentazione del progetto SISPRINT (Sistema Integrato di Supporto alla progettazione degli Interventi Territoriali) la presentazione della piattaforma digitale che incrocia una serie di banche dati (il cosiddetto cruscotto) ed un confronto tra Regione, Enti locali ed associazioni di categoria sulle opportunità di sviluppo per la Toscana.

Apre i lavori Riccardo Breda, Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Presidente di Unioncamere Toscana.

SISPRINT è un progetto proposto da Unioncamere, che ne è il soggetto beneficiario, e ammesso a finanziamento nel quadro del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Oltre all'Agenzia per la Coesione territoriale, amministrazione titolare del PON Governance e a Unioncamere, amministrazione beneficiaria, la rete dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto SISPRINT include le società in house di Unioncamere (Sicamera, InfoCamere, Isnart) e 21 Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale.

Sisprint prevede inoltre, insieme alle Amministrazioni locali, il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti costituito da organismi associativi, Università, strutture di ricerca, terzo settore.