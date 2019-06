Siglato protocollo per il turismo nautico tra Siena e l’Argentario

Monte Argentario: Fare rete tra i territori per sviluppare le potenzialità del settore del turismo nautico. Questo l’obiettivo del protocollo di intesa, firmato ieri, venerdì 21 giugno a Porto Santo Stefano, tra il Comune di Siena e il Comune di Monte Argentario, per realizzare un prodotto turistico omogeneo collegato al progetto PortArgentario.

A sottoscriverlo gli assessori al Turismo di Monte Argentario, Francesca Ballini, e Siena, Alberto Tirelli. Presenti alla conferenza stampa anche il direttore tecnico di PortArgentario Fabrizio Palombo, e il presidente dello Yacht Club Santo Stefano, Piero Chiozzi.

Cornice della conferenza stampa il villaggio allestito per ospitare la Argentario Sailing Week, la regata di barche a vela d'epoca e classiche, ha esordito Ballini ringraziando l’amministrazione senese. Oggi hanno aderito al progetto il Comune di Grosseto e numerose amministrazioni della Maremma toscana, in modo da offrire, in pochi kilometri, un’offerta turistica ed esperenziale che va dal mare alla montagna, dall’ambiente alle terme e adesso, con la partecipazione di Siena, anche alle bellezze storiche e artistiche di cui la città è così ricca.

Possiamo dire che siamo in grado di offrire un pacchetto completo ai turisti, ha aggiunto, ci vede protagonisti insieme al Comune di Monte Argentario, ha commentato Tirelli, ricordando che proprio ieri il protocollo è stato approvato dalla giunta comunale senese. L’assessore Tirelli ha anche consegnato all’amministrazione di Monte Argentario la card Si You Again, l’innovativo strumento con cui i visitatori possono conoscere l’offerta turistica e gli eventi in programma a Siena.

“Stiamo lavorando per incrementare i flussi legati alle piccole e medie navi da crociera e ai superyacht. Si tratta di turisti che cercano sempre nuove e interessanti esperienze, per cui avere Siena è un valore aggiunto: è una città conosciuta in tutto il mondo che può fare da traino per chi sceglie di attraccare da noi”, ha detto Palombo, sottolineando che “poter offrire proposte turistiche diverse è un incentivo per far restare più giorni e far tornare i visitatori sul nostro territorio”.

“Iniziative come questa portano turismo e ricchezza, quindi non possiamo che salutarle con soddisfazione e augurarci che possano sempre più crescere”, ha commentato Chiozzi.

Il progetto PortArgentario nasce dalla collaborazione tra l’Autorità Portuale Regionale Toscana e il Comune di Monte Argentario e interessa i porti di Porto S. Stefano e Porto Ercole con l’obiettivo comune di sviluppare la promozione del turismo nautico legato alle navi da crociera, attraverso una collaborazione tra enti pubblici e privati. I due porti già accolgono navi da crociera e superyacht, e grazie alla loro ubicazione, con un porto riparato dai quadranti del nord e l’altro da quelli del sud, possono garantire l’approdo con ogni condizione meteorologica.

Una volta attraccati, l’obiettivo è quello di proporre ai visitatori un’offerta omogenea dalla Maremma fino a Siena. Grazie al protocollo si mettono insieme le potenzialità degli ambiti turistici della Maremma e delle Terre di Siena (che coinvolge 9 amministrazioni e di cui la città del Palio è capofila), che, insieme, possono offrire numerosi elementi di grande richiamo dal punto di vista ambientale, storico, culturale, enogastronomico, paesaggistico, archeologico e termale. In particolare Siena avrà la possibilità di veicolare la propria offerta turistica e culturale a un'utenza di particolare valenza economica, come quella legata alle navi da crociera ed ai superyacht, anche attraverso il coinvolgimento dei tour operator e degli operatori economici presenti sul territorio.

Al protocollo, che avrà una durata di cinque anni, hanno aderito, oltre ai comuni di Siena e Monte Argentario, quelli di Grosseto, Orbetello, Isola del Giglio, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Manciano, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Cinigiano e Civitella Paganico.