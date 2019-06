Risparmiatori traditi, via alle domande di rimborso con il Fir

Confconsumatori: «Ecco come accedere al Fondo indennizzo risparmiatori». A Grosseto l'associazione segue 200 persone colpite dagli scandali bancari,

Grosseto: Confconsumatori si prepara a convocare i propri associati e a prestare assistenza ai cittadini interessati alla presentazione della domanda di accesso al Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori, di cui si attendevano notizie dall’inizio dell’anno.

Sul sito www.confconsumatori.it è pubblicata una guida completa per i consumatori che sono in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate emesse dalla banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16 novembre 2015 e l’1 gennaio 2018 (Veneto banca, Banca popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana).

La piattaforma tramite la quale presentare le domande dovrebbe diventare operativa nel mese di luglio. Nel frattempo l’associazione sta lavorando per chiarire gli aspetti più ostici che riguardano soprattutto chi, negli scorsi anni, ha già ricevuto rimborsi (tramite il Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi, la transazione con le banche venete, Anac o altro).

«Il principio alla base – spiegano da Confconsumatori – è che non debbano sovrapporsi diverse forme di rimborso. In particolare, sembra che tra gli azionisti e obbligazionisti subordinati delle banche venete siano da escludere coloro che, tra il Fidt e i rimborsi di Intesa, hanno già recuperato l’investimento iniziale. Diversamente, i danneggiati delle 4 banche (Carife, Carichieti, Banca Etruria e Banca Marche) che hanno avuto un primo rimborso dell’80% con il Fidt potranno fare domanda al Fir per recuperare il 15%. Infine sarebbero esclusi in via definitiva coloro che hanno optato per i ricorsi ai colleghi arbitrali all'Anac (alternativi al Fidt)».

COME PREPARARSI PER LA DOMANDA – In attesa di chiarire gli ultimi aspetti tramite la guida pubblicata sul sito di Confconsumatori, è possibile intanto sapere quali sono i dati e i documenti da raccogliere per poter presentare la domanda.

«Le quasi 200 persone che complessivamente, per gli scandali bancari oggetto del FIR, sono seguite dalla Confconsumatori di Grosseto verranno convocate una ad una non appena sarà possibile inserire le domande di ristoro. I tempi ci sono tutti, perché si tratta di 180 giorni dalla definizione delle piattaforme digitali». La sede di Grosseto, in via della Prefettura 3, è comunque contattabile chiamando il numero 0564 417849.