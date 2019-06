Pesca del novellame, una vera calamità per le specie ittiche

Grosseto: "Da alcuni mesi - si legge in una nota di Roberto Manai di Federpesca -, nelle regioni Liguria, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, le Amministrazioni regionali stanno lavorando per ottenere da parte del MIPAAF e T, una autorizzazione sperimentale alla pesca della specie “sardina” (pilchardus) e sardinella (aurita); con deroghe dalla distanza dalla costa e della dimensione della maglia di rete.

Ciò significa in termini più comuni che si riaprirà la pesca al “bianchetto” ovvero la pesca al novellame, la “crea”; da non confondere con la pesca al “ rossetto” aphia minutas che è un pesce adulto.

La riproduzione delle specie ittiche, avviene soprattutto nella fascia di costa che riceve i raggi del sole, è qui che la maggior parte dei pesci si riproducono ed effettuano le prime nuotate.

Ed è in questa fascia di mare che è vietata la pesca a strascico, la pesca con attrezzi invasivi, la pesca con mestieri non compatibili, addirittura per una distanza di un miglio e mezzo da ogni costa, con qualsiasi fondale, per arrivare fino a tre miglia od un fondale oltre i cinquanta metri.

La pesca professionale nazionale - continua Manai - produce ormai una piccolissima parte del prodotto ittico consumato in Italia, ci sono altre realtà che intervengono in modo pesante sulla massa ittica, inquinamento ambientale diretto dagli scarichi a mare, dalle strutture di trivellazione, dalle strutture dedite al trattamento dei combustibili, ai milioni di pescatori amatoriali, sportivi, tutti con i loro logici diritti verso una risorsa comune. Tuttavia dobbiamo prestare molta attenzione a non distruggere quell’equilibrio che ormai da anni ci è stato imposto a noi della pesca professionale. E’ indispensabile che la natura faccia il proprio corso e che ogni pesce o essere marino, abbia la possibilità di riprodursi, almeno una volta.

Non è quindi accettabile una decisione del genere, anche se in Francia è già operativa, ma se dobbiamo imitare i francesi, sarebbe meglio imitarli negli atti più positivi e validi per i pescatori e per l’ambiente.

Sono operative nel Mare Mediterraneo limitazioni importanti, come quelle riguardanti la lunghezza delle specie, le quote di pesca, gli areali vietati anche al transito dei motopesca, le misure delle reti, la lunghezza dei mestieri, i periodi di fermo obbligatorio e quello di fermo temporaneo; le 86 norme che debbono essere attivate per poter effettuare l’attività di pesca professionale, la concorrenza sleale proveniente dai paesi terzi, dove le regole ed i costi di produzione sono quasi inesistenti, mentre il pescato è lo stesso che peschiamo noi, proveniente dallo stesso mare. A fronte di questa realtà che ci vede considerati attori negativi - conclude Roberto Manai -, i pescatori professionali delle specie dei piccoli pelagici, sperano vivamente che questa sperimentazione non sia accordata, anche in ragione dello stato di sofferenza dello stock sardine ed acciughe che è stato da tempo riconosciuto nel Mare Mediterraneo".