Morte Zeffirelli: â€˜Giani, suo genio sempre legato a Firenze e alla Toscanaâ€™

Morte Zeffirelli: ‘Giani, suo genio sempre legato a Firenze e alla Toscana’

Il presidente del Consiglio regionale esprime "cordoglio personale e a nome dell'Assemblea toscana".



Firenze: Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, esprime "cordoglio a titolo personale e a nome dell'Assemblea toscana" per la morte di Franco Zeffirelli, "costernazione, amarezza e dolore" per la scomparsa del grande regista, "un uomo che ha sempre amato la Toscana e Firenze e ha mostrato in tutte le occasioni profondo amore per la sua terra".

Il presidente ricorda, come esempio recente, "l'impegno di Zeffirelli per la realizzazione del museo dedicato alla sua opera, il Centro internazionale per le Arti dello Spettacolo ora ospitato in San Firenze".

"Nel frutto del suo genio e del suo talento c'è assolutamente la componente della formazione, della crescita e del suo legame con Firenze e con la Toscana", conclude Giani.