Rifiuti: ‘Pitigliano dice stop al porta a porta’

Dal primo luglio parte la raccolta di prossimità dei rifiuti anche nel Centro storico. Martedì 25 giugno, alle ore 18.30 al Teatro Salvini incontro pubblico per spiegare ai cittadini la nuova organizzazione del servizio.

Pitigliano: Dal primo luglio cambia il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Pitigliano.

Viene tolto il porta a porta per passare anche nel centro abitato alla raccolta differenziata di prossimità, già attiva dall’anno scorso al Casone e nelle campagne. In questi giorni l’amministrazione comunale sta provvedendo a recapitare ai cittadini interessati dalla modifica una lettera ed un pieghevole con tutte le informazioni.

Martedi 25 giugno, alle 18 e 30, al Teatro Salvini, si terrà un incontro pubblico per spiegare ai cittadini la nuova organizzazione del servizio.

“Siamo convinti che la raccolta differenziata sia ormai un obiettivo irrinunciabile – commenta il sindaco Giovanni Gentili - tuttavia il sistema porta a porta introdotto 6 anni fa nel centro abitato di Pitigliano, non ha portato alle percentuali di differenziata adeguate a giustificare il costo del servizio e i disagi creati alle famiglie. Prima di rinunciare al porta a porta abbiamo riflettuto sulle possibili alternative e valutato tutti gli aspetti. Il nostro non è certo un passo indietro in termini di impegno per l’ambiente: al contrario è la dimostrazione che vogliamo differenziare bene e di più, cercando il sistema di gestione dei rifiuti più adatto al nostro territorio e tenendo conto delle esigenze dei cittadini. Abbiamo trovato la risposta migliore nella raccolta differenziata di prossimità, che è stata avviata l’anno scorso al Casone e nelle campagne. Introdurre la raccolta di prossimità anche nel centro abitato di Pitigliano ci consentirà di ridurre la Tari a parità di rifiuti differenziati; di avere un servizio assolutamente più flessibile e adatto anche alle seconde case con un conseguente aumento atteso della percentuale di raccolta differenziata. Inoltre garantiremo ai cittadini l’uniformità di servizio su tutto il territorio comunale”.

“Un altro obiettivo della riorganizzazione è quello di migliorare il decoro urbano, in particolare del centro storico, e offrire un servizio coerente con la vocazione turistica del nostro paese. – aggiunge Monica Moretti, consigliere comunale delegato ai rifiuti- Anche i risultati del sondaggio promosso la scorsa estate da Sei Toscana tra i cittadini dei territori in cui è attivo il porta a porta, confermano la scelta che abbiamo perseguito, che è la stessa che ci chiedono i cittadini di Pitigliano: la maggior parte delle persone interpellate ha dichiarato di essere insoddisfatta e ha chiesto di cambiare. Il porta a porta presenta, infatti, criticità legate al decoro urbano con la presenza di sacchi per molte ore in strada, esposti agli animali e alle intemperie, oltre a limitare la libertà dei cittadini nel conferimento dei rifiuti con giorni rigidi da rispettare e quindi con la difficoltà a ben differenziare per i proprietari di seconde case che si trattengono in paese solo per pochi giorni. Quindi, non solo continueremo a garantire un servizio di raccolta differenziata ma crediamo che ora vi siano le condizioni per pretendere da tutti i cittadini il massimo impegno a differenziare bene".

“In termini di diversificazione del rifiuto non cambierà nulla – sottolinea Monica Moretti-: le categorie rimangono le stesse del porta a porta. La sola differenza è che non ci saranno più i ritiri personalizzati giornalieri sotto al portone di casa, ma ci saranno dei piccoli bidoni ad una breve distanza dall’abitazione, dove gettare il rifiuto differenziato in qualsiasi ora del giorno, tutti i giorni”.

Le postazioni “di prossimità” che saranno posizionate prevedono contenitori dedicati alla raccolta differenziata di ciascuna frazione facilmente distinguibili dal colore del coperchio.

- blu per carta e cartone;

- marrone per l’organico;

- verde per il vetro;

- giallo per il multimateriale leggero: alluminio, plastica, poliaccoppiati;

- grigio per l’indifferenziato.

I mastelli per organico e vetro attualmente in uso non dovranno essere riconsegnati. L’ubicazione e la quantità di bidoni, la loro capienza e i relativi svuotamenti sono progettati per una corretta gestione del rifiuto.

Per gli ingombranti si ricorda che è attivo il ritiro gratuito a domicilio su prenotazione http://www.seitoscana.it/prenotare-ritiro-dei-rifiuti-ingombranti-domicilio

oppure consegnando il rifiuto ingombrante al Centro di Raccolta in località Il Piano, aperto il martedì, giovedì e sabato, dalle 15 alle 18 (nuovo orario estivo a partire dall’1 luglio).