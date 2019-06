Una giornata 'Da Mare' con il Tarquinia lido bollicine summer fest

Tarquinia: “Una giornata “Da Mare”. Degustare le bollicine tutte rigorosamente Italiane per trascorrere un giorno in spiaggia”. L’idea è degli organizzatori del Tarquinia lido bollicine summer fest, che hanno presentato ufficialmente la prima edizione della manifestazione.

“Ogni 100 ticket, - proseguono gli organizzatori - ci sarà un omaggio da parte degli operatori balneari, con un ombrellone e due lettini per una giornata al mare da usufruire entro il 31 luglio, tra il lunedì e il venerdì. Un modo, quindi, per avere un ricordo del nostro festival”. L’appuntamento con il Tarquinia lido bollicine summer fest è per il 21 e 22 giugno, dalle 19 alle 24. Tre i punti di degustazione: sul lungomare all’altezza di viale dei Tritoni, viale delle Sirene e viale Cristoforo Colombo. Spettacoli e musica inizieranno dalle 21. Ma non finisce qui, negli stabilimenti balneari e nelle attività che aderiscono alla manifestazione ci sarà tantissima scelta di bollicine, dallo spumante al prosecco, dal metodo franciacorta al Trento doc, tutte rigorosamente segnalate per l'occasione nella mappa realizzata per l’evento.



“Per due giorni il lido accoglierà turisti e appassionati delle bollicine con uno ricco programma di animazione e musica, - concludono gli organizzatori - che li porterà a scoprire prestigiose cantine e la nostra città, tra mare, tesori d’arte e bellezze paesaggistiche”. Ideato, finanziato e organizzato dagli operatori balneari, il Tarquinia lido bollicine summer fest ha il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia, della Proloco Tarquinia e della Confcommercio Lazio nord, che ha anche messo a disposizione, per il progetto “Tarquinia plastic free beach” (promosso nell’ambito dell’iniziativa della Regione Lazio “Plastic free beach”), flûte biodegradabili/compostabili e i grembiuli per i sommelier. Il festival si avvarrà della collaborazione dei sommelier Fisar delle delegazioni di Viterbo e Civitavecchia.