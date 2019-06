'Le altre api: un mondo da scoprire' al Museo di storia naturale della Maremma

Sabato 15 giugno un nuovo appuntamento con i Caffè della scienza alla struttura museale.



Grosseto: È dedicato al mondo delle api il terzo dei quattro appuntamenti annuali con i Caffè della scienza promossi dal Museo di storia naturale della Maremma. “Le altre api: un mondo da scoprire” è il tema dell'incontro in programma sabato 15 giugno alle ore 17 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini 5 a Grosseto.

Interverrà l'esperta Elisa Monterastelli dell'Università degli studi di Bologna. «Quante sono le api nel mondo? E tutte quante fanno il miele? Se ve lo siete chiesto – dicono dal museo – sabato 15 giugno scoprirete insieme con Elisa Monterastelli che ne esistono diverse migliaia, con numerose specie, colori, forme e dimensioni diverse tra loro. Verrà presentato un piccolo manuale dove vengono descritte le api selvatiche, la loro biologia, dove e come vivono, oltre ad alcuni suggerimenti su come trovarle. Perché le “altre api” sono ovunque, intorno a noi, basta cercarle». L'evento è gratuito e aperto a tutti. E come in ogni appuntamento dei Caffè della scienza, sarà offerta anche la degustazione di alcune selezioni di prodotti della caffetteria Soldati. Sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida 365 giorni. Per informazioni: 0564 488571.