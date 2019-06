Legambiente: premiati a Grosseto i migliori vini biologici e biodinamici d’Italia

Settore vitivinicolo sempre più bio, apripista per modello agricolo nazionale.



Grosseto: Ieri sera, nella storica sede di Legambiente di Rispescia (GR) in cui sta avendo luogo il secondo appuntamento nazionale con il workshop interamente dedicato all’agroecologia, si è svolta la cerimonia di premiazione della ventinovesima rassegna-degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici organizzata in collaborazione con il gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, con il patrocinio dell’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agroambientali, il corso di laurea viticoltura ed enologia e con La nuova ecologia.

Nata allo scopo di valorizzare tutto il meglio del bio in Italia, la rassegna rappresenta un’occasione unica per le aziende partecipanti oltre che un momento di riflessione importante per tracciare il futuro dell’agricoltura. Durante la serata, i vini selezionati sono stati premiati in occasione della cena con degustazione guidata. Ad aver selezionato i vini è stata una commissione formata da tecnici ed esperti degustatori presieduta da Giuseppe Ferroni, agronomo del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa. I vini biologici premiati rappresentano delle vere e proprie eccellenze dal punto di vista qualitativo che testimoniano quanti passi avanti siano stati fatti negli ultimi anni in questo settore che non rappresenta più una nicchia ma una realtà sempre più strutturata in maniera capillare in tutta la Penisola.



“Quello con la rassegna-degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici – ha dichiarato Angelo Gentili, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente – è un appuntamento molto importante a cui Legambiente è particolarmente legata. Oltre ad essere un’occasione per riconoscere e premiare le eccellenze del nostro Paese, la rassegna ha lo scopo di valorizzare i percorsi del bio a cui le aziende vinicole hanno lavorato e stanno lavorando. Proprio queste realtà, infatti, devono essere considerate veri e propri avamposti di futuro ed è molto importante raccontare le loro esperienze, metterle in circolo e consentire loro di fare sempre di più rete. A questo scopo – ha continuato Gentili -, abbiamo deciso di potenziare ancora di più la comunicazione relativa alla rassegna, inserendo il racconto della cerimonia di premiazione sul nostro nuovo portale agricoltura.legambiente.it e raccontandolo live sui canali social di Legambiente Agricoltura. La sfida che abbiamo davanti è complessa e dobbiamo sempre di più unire le forze e capitalizzare al massimo le esperienze positive .Oggi, il settore vitivinicolo, con la forte crescita del biologico, sta facendo da apripista rispetto all’intero modello agricolo che deve andare sempre di più in questa direzione. In questa ottica – ha concluso Gentili -, siamo certi del fatto che la rassegna-degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici sia un prezioso elemento nel mosaico delle azioni singole e collettive che ciascuno di noi deve mettere in pratica per salvare il Pianeta, passando anche e soprattutto dall’agricoltura, dall’abbattimento dell’utilizzo della chimica e dall’adozione di un modello davvero agroecologico.”



I vini partecipanti sono stati esaminati e valutati, previa anonimizzazione dei campioni, e sono stati selezionati tenendo conto delle loro specificità e al target di riferimento. Spumanti, vini bianchi, vini rosati, vini dolci: sono state queste solo alcune delle categorie protagoniste della rassegna. Le aziende produttrici dei vini selezionati hanno ricevuto una targa alla presenza di esperti del settore e giornalisti nel corso della cena in cui sono stati degustati i vini selezionati, serviti dai sommelier AIS.



Ecco l’elenco dei vini selezionati:



Selezione Spumanti

Valdobbiadene Dop/Docg Extra Dry Stramaret 2018 Az.Agr.Stramaret, Valdobbiadene (TV)

Piemonte Brachetto Dop/Doc 2018 Fratelli Rovero, Asti (AT)



Selezione Vini Bianchi

Gavi Dop/Docg frizzante Sparkling Spinola 2018 Castello di Tassarolo, Tassarolo (AL)

Sicilia Dop/Doc Superiore Giato Grillo-Catarratto 2018 Centopassi - Libera, San Giuseppe Jato (Pa)

Maremma Toscana Dop/Doc Vermentino 2018 La Selva Soc. Bioagricola, Orbetello (GR)

Lazio Igp/Igt Filippo 2018 Società Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)



Selezione Vini Rosati

Lagrein Kretzer Trentino Dop/Doc 2018 Cantina Toblino Sca, Madruzzo (TN)



Selezione Rossi Affinati

Beneventano Rosso Igp/Igt Simbiosi 2016 Fattoria La Rivolta, Torrecuso (BN)

Valpolicella Superiore Dop/Doc 2015 Az. Agr Bettili Cristiana, Cavaion Veronese (VR)

Costa Toscana Rosso Igp/Igt 2015 Soc.Agricola Ampeleia Srl, Roccatederighi (GR)

Morellino di Scansano Dop/Docg Riserva Colli dell'Uccellina 2016 La Selva Soc. Bioagricola, Orbetello (GR)



Selezione Vini Dolci

Vin Santo Dop/Doc Colli Etruria Centrale 2009 Fattoria Loppiano di Figline-Incisa Valdarno (FI)



Selezione Vini da uve di vitigni Autoctoni

Lazio Igp/Igt Bellone Capolemole 2018 Az. Agr. Marco Carpineti, Cori (LT)

Cannonau di Sardegna Dop 2018 Az. Agr. Luigi Cuccaru, Sassari

Aglianico del Vulture Dop/Doc Teodosio 2015 Basilisco Soc.Agr. Srl, Barile (PZ)

Recioto di Soave Dop/Docg Arzimo 2015 La Cappuccina, Monteforte d'Alpone (VR)



Selezione Vini Orange

Toscana Igp/Igt Verment'oro 2018 Soc. Agr. Sequerciani, Gavorrano (GR)

Vini selezionati come miglior abbinamento con piatti vegetariani e vegani

Offida Pecorino Dop/Docg 2018 Villa Imperium di G.Cocci Grifoni, Ripatransone (AP)

Monferrato Rosso Dop/Doc 2018 Castello di Tassarolo, Tassarolo (AL)



Vini selezionati per il miglior rapporto qualità/prezzo:

Tra i Bianchi Falerio Dop/Doc 2018 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)

Tra i Rossi affinati Trentino Cabernet Sauvignon Dop/Doc 2016 Cantina Aldeno Sca, Trento



Anche quest’anno, sei neolaureandi del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Pisa hanno valutato, tra i vini Biologici partecipanti alla Rassegna-Degustazione, separatamente dalla Commissione, quelli più graditi ad un pubblico giovane ed hanno selezionato:

Tra gli Spumanti Spumante Brut Lorenzo 2018 Società Agricola Villa Caviciana, Grotte di Castro (VT)

Tra i Bianchi Offida Pecorino Dop/Docg 2018 Saladini Pilastri, Spinetoli (AP)

Taburno Falanghina del Sannio Dop 2018 Fattoria La Rivolta, Torrecuso (BN)