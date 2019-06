Servizio Civile regionale: la Società della Salute fiorentina nord ovest cerca 10 giovani volontari

La domanda entro il 7 giugno prossimo.



Firenze: C’è tempo ancora fino a venerdì 7 giugno (entro le ore 14.00) per presentare domanda per volontario del Servizio Civile per i due progetti della Società della Salute fiorentina nord ovest che impiegherà sul proprio territorio un massimo di 10 volontari fra i 18 ed i 29 anni.

Il bando rientra nel progetto Giovani Sì della Regione che complessivamente avvierà al Servizio Civile 3.150 giovani e la domanda deve essere presentata esclusivamente on line sul sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC .



Il primo progetto della SdS fiorentina nord ovest dal titolo “L'accesso al servizio sociale: accompagnamento e facilitazione” è rivolto a un massimo di 8 volontari che svolgeranno attività di supporto ai processi di accoglienza e orientamento dei cittadini verso l’utilizzo dei servizi sociali, socio-sanitari, fornendo corrette informazioni circa il funzionamento del servizio e le modalità di e rilasciando gli appuntamenti con i professionisti di riferimento. I volontari del servizio civile concorreranno inoltre alle attività di valutazione e monitoraggio mediante la raccolta di dati e interviste a campione ai cittadini che fruiscono di una prestazione assistenziale. Inoltre i volontari, coordinati dai responsabili dei servizi sociale, svolgeranno eventuali attività di accompagnamento degli utenti in situazione di fragilità nello svolgimento della vita quotidiana (spesa, accompagnamento presso uffici pubblici, consegna pasti) su indicazione dell’assistente sociale responsabile della presa in carico (case manager). Le sedi del servizio sono i presidi di accesso ai servizi sociali della Società della Salute (SdS) zona fiorentina nord ovest, localizzati sul territorio dei Comuni della Zona: Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia e Sesto Fiorentino).



Il secondo progetto dal titolo “Programmazione e realizzazione degli interventi sociali e sociosanitari con particolare riferimento ai progetti finanziati tramite il POR-FSE” conta di impiegare un massimo di 2 giovani all’interno dello Staff Programmazione strategica e programmazione. Nello specifico, i volontari assegnati al presente progetto collaboreranno ai progetti fin qui attivati a valere su risorse nazionali PON-FSE come il sistema SPRAR o il progetto sul Durante e Dopo di noi (L. 112/2016) e risorse regionali POR-FSE, come il progetto di continuità ospedale territorio o di accompagnamento a lavoro di persone svantaggiate e altri finanziamenti finalizzati. I volontari inoltre parteciperanno attivamente anche alla realizzazione delle nuove progettazioni. L’impiego dei volontari si potrà tradurre in attività quali la partecipazione a gruppi di coprogettazione, alla realizzazione di report, alla raccolta, sistematizzazione e monitoraggio di dati e supporto allo Staff di Programmazione.I giovani impegnati nel servizio civile nell’ambito di questo progetto saranno ospitati presso la direzione della Società della Salute (in via Gramsci 506 a Sesto Fiorentino).



Tutte le informazioni sui requisiti di partecipazione, sui documenti da allegare alla domanda e sulle modalità di selezione, sono reperibili sul sito della Società della Salute Nord nella Home page/Bandi e Avvisi. Per avere informazioni sui progetti, i tempi, le modalità di selezione e sui risultati delle selezioni, è possibile contattare la Società della Salute fiorentina nord ovest allo 0556930235 o 0556930255 email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .