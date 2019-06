Mostre: â€˜Oltre il Duomo - il pozzo del vano ipogeo e le sue ricchezzeâ€™

Mostre: ‘Oltre il Duomo - il pozzo del vano ipogeo e le sue ricchezze’

Grosseto: Si inaugura sabato 8 giugno alle 18 la mostra "Oltre il Duomo - il pozzo del vano ipogeo e le sue ricchezze", che sarà allestita al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma da sabato 8 giugno 2019 a domenica 2 febbraio 2020.

L’identità di una comunità ritrovata in un pozzo di butto. Si presenta con una spinta innovativa la mostra-evento 2019/2020 “Oltre il duomo. Il pozzo del vano ipogeo e le sue ricchezze”, allestita e pensata come un percorso a tappe che si snoda tra Grosseto, Roselle e Alberese e che estende l’atto di assemblare i frammenti archeologici per ricomporre “l’unità” anche a pezzi di città e di territorio, per ricostituirne l’identità.

La mostra, organizzata dal Comune di Grosseto, è il risultato di un progetto decennale portato avanti dalla Diocesi e dalla Soprintendenza, che oggi, grazie alla collaborazione di più Enti, si presenta finalmente alla comunità. Tutto è scaturito dalla scoperta, nel 2010, di un ambiente sotterraneo e di un pozzo di butto sotto la Cattedrale. Da qui lo scavo archeologico e l'eccezionale recupero di un contesto ricco e variegato in grado di restituire preziosissime informazioni sullo stile di vita e la quotidianità della Grosseto di XV secolo.

Il progetto, curato dall'architetto Barbara Fiorini con il Comune di Grosseto capofila, è condiviso con la Diocesi di Grosseto, la Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio delle province di Siena Grosseto Arezzo, la Facoltà di Agraria dell’Università la Sapienza di Pisa, Fondazione Grosseto Cultura, la Facoltà di Archeologia di Siena (sede distaccata di Grosseto), la Società Speleologica Naturalistica Maremmana, il Polo Museale della Toscana, l'Ente Parco Regionale della Maremma, ClarisseArte, Terre Regionali Toscane, Promocultura oltre ad altri partners privati.

Il luogo ove saranno raccolti tutti i materiali recuperati e restaurati è il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma-Museo d’Arte Sacra della diocesi di Grosseto, contenitore perfetto per l’esposizione e la narrazione di tutti i reperti archeologici, faunistici e botanici rinvenuti.

Lo scopo della mostra è non solo dare risalto all’unicità di questo recupero, ma soprattutto restituire alla Comunità un contesto ricco e importante che, dopo quello del Cassero nella Fortezza Medicea e quello del progetto di Archeologia Urbana, vada ad arricchire maggiormente e con linee ancora differenti i tratti di una Civitas.

La mostra si sviluppa anche al di fuori del museo in un percorso che mette in rete diversi luoghi della città e del territorio:

la Cattedrale, il vano ipogeo, la via dei pozzi e delle cisterne, il Museo di Storia Naturale della Maremma, il MuseoLab, il Giardino dell'Archeologia, l'area Archeologica di Roselle, Alberese - il centro visite del parco e l'Abbazia di San Rabano nel Parco Regionale della Maremma.

Ore 18 vernissage e aperitivo, a seguire musica Jazz al giardino dell'archoelogia con Sergio Aloiso Rizzo trio feat. Stafano Cantini.

Al termine del concerto Jazz organizzato presso il giardino dell'archeologia, intorno alle 22.30 seguirà presso il Museo di Storia Naturale della Maremma un approfondimento a cura del direttore del museo Andrea Sforzi sui principali ritrovamenti faunistici e vegetali all'interno del pozzo quattrocentesco oggetto della mostra, l'approfondimento si concluderà con una degustazione di tisane speziate grazie alla collaborazione con la Caffetteria Soldati.

INFO: Museo Archeologico e d'arte della Maremma, piazza Baccarini 3 - Grosseto, 0564 488752, maam.comune.grosseto.it