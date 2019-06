Pecorino Toscano DOP, Caseifici aperti buona la prima

Circa 400 persone hanno partecipato all’iniziativa Caseifici aperti.



Grosseto. Circa 400 visitatori, cooking show, decine di visite guidate, laboratori per imparare i segreti dell’arte casearia. La prima volta di Caseifici aperti è stata un successo.

L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione degli chef dell’Associazione Regionale Cuochi della Toscana, ha coinvolto quattro caseifici dislocati tra le province di Firenze, Grosseto e Pisa: la Cooperativa Agricola Il Forteto, il Caseificio Follonica, il Caseificio Sociale Manciano e il Caseificio Busti.

“Siamo molto soddisfatti – è il commento del direttore del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP, Andrea Righini – in primo luogo per la grande partecipazione, che dimostra l’interesse verso il mondo del Pecorino Toscano DOP. La soddisfazione è doppia se si considera che era la prima edizione, l’evento sperimentale dal quale partire.

Il riscontro più che positivo che abbiamo avuto ci stimola a pensare a una nuova iniziativa ancora più capillare e diffusa in tutto il territorio di produzione. Valorizzare il Pecorino Toscano DOP, per noi significa anche questo: aprire le porte dei caseifici e far conoscere la filiera del nostro formaggio. Vorrei ringraziare l’Associazione Regionale Cuochi della Toscana che, grazie ai loro chef, ha reso ancora più bella e interessante questa giornata di festa”.