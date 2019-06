Â Sindaco Farnetani e Biondi a Roma in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno

Sindaco Farnetani e Biondi a Roma in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno

Grosseto: Tra i 7 sindaci della Toscana che con le loro fasce tricolori ieri, domenica 2 giugno, hanno aperto il corteo ai Fori Imperiali in occasione della Festa della Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei presidenti del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, della Camera dei deputati Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, c’erano Andrea Biondi, primo cittadino di Gavorrano e Giancarlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia.

«L’Italia celebra quest’anno il 73° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana – ricorda Giancarlo Farnetani - una data importante, con la prima consultazione libera, dopo vent’anni di dittatura, ma fu anche la prima volta del voto alle donne in scala nazionale».

«Celebrare questo appuntamento – aggiunge il primo cittadino di Castiglione della Pescaia – assieme ai molti esponenti delle autonomie locali, valorizza ancora di più il ruolo della figura del sindaco, che concorre assieme alla sua Giunta e al Consiglio comunale eletto dai cittadini a far progredire tutto il Paese».

«La Festa della Repubblica è un'importante occasione per ricordarci il valore dell'Unità italiana, della forma di governo repubblicana, e della varietà dei suoi componenti, a partire dalle forze militari per arrivare fino ai comuni. Questa data rappresenta la democrazia e il nostro lavoro di amministratori pubblici deve indirizzarsi soprattutto a non far allontanare i cittadini dalla politica, perché se ciò dovesse avvenire, la democrazia finirebbe».

«Oggi – conclude Farnetani - ognuno di noi che dedica parte della propria vita con spirito di servizio alla politica, deve adoperarsi per mantenere il Paese unito in un periodo storico sempre più in evoluzione».