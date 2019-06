GUFI: ‘ ‘Le vere cause degli incendi boschivi’

“La quasi totalità degli incendi è causata dall’uomo, in modo colposo o doloso. Il migliori sistemi antincendio sono la prevenzione, la sorveglianza e l’intervento precoce, e non l’abbattimento della maggior parte degli alberi come previsto dal Piano voluto dalla Regione Toscana per le Pinete Grossetane. Una prevenzione che deve partire dall’analisi degli interessi economici dietro agli incendi dolosi”.

Grosseto: “Il GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane commenta le affermazioni di Davide Bartolini, segretario del Circolo PD di Marina di Grosseto, che con le sue dichiarazioni pubblicate dal 30.5.2019 su vari giornali online e su “Il Tirreno” e “La Nazione” del 31 maggio, può instillare nella popolazione un’insensata paura delle Pinete Litoranee Grossetane, da lui descritte come a forte rischio incendio.

Il GUFI sottolinea che i dati, contenuti nello stesso Piano AIB, dimostrano come l’andamento degli incendi nelle Pinete Grossetane sia paragonabile al resto d’Italia: le Pinete non sono a forte rischio incendio, e la popolazione non ha nulla da temere”.

“I dati inoltre dimostrano, - dicono in un comunicato dall’Associazione GUFI - che la quasi totalità degli incendi è causata dall’uomo. Gli alberi non bruciano da soli per autocombustione e non possono essere accusati di provocare incendi, motivandone così la strage.

Gli incendi colposi si possono prevenire con campagne informative e monitoraggio delle zone a rischio, mentre dietro agli incendi dolosi ci sono, quasi sempre, interessi economici. Chi vuole quel terreno per costruire un hotel o farci un pascolo? Chi vuole guadagnarci per bonificare, tagliare e vendere il legname (gli alberi bruciati mantengono fino a un 70% di potere calorico) e piantare nuovi alberi? Chi vuole che siano stanziati fondi antincendio per potervi accedere? È ben risaputo che quando ci sono interessi economici (compresi finanziamenti vari) è molto più frequente che partano incendi. Come possiamo tenere lontano chi appicca il fuoco dai generosi fondi pubblici stanziati per le foreste?”

“Queste sono le domande – scomode – continua il comunicato - che deve farsi chi voglia davvero fare prevenzione antincendio per proteggere il nostro patrimonio boschivo. Una strage di alberi non proteggerà le Pinete dal fuoco: si limiterà a rovinarle, con la morte di piante e animali, tra cui molte specie protette. Discorso analogo per il sottobosco, ad arte demonizzato: la verità scientifica è che cespugli e rovi sono importanti per la biodiversità, ma lo sono anche in chiave antincendio perché aumentano la conservazione dell’umidità nel suolo e nell’aria, e rallentano gli inizi di incendio riducendo la velocità del vento. Il sottobosco protegge dagli incendi, come spiega anche un documento di 60 docenti e ricercatori universitari inviato nel 2017 al Comune di Grosseto.

Da tutto questo risulta chiaro che il Piano AIB non porta a una vera prevenzione antincendio, ma solo a una devastazione delle Pinete, e ne ricordiamo i numeri: il taglio di tutti i pini marittimi; il taglio da 100 a 120 pini domestici per ettaro, distanziando le chiome di almeno 2 metri; il taglio dell’80% del sottobosco; l’apertura di molti viali parafuoco; l’utilizzo del fuoco prescritto.

Manca qualunque riferimento alle cause reali degli incendi boschivi e alla prevenzione attiva, formando e dispiegando uomini e mezzi (droni, elicotteri, autobotti, forze dell’ordine). L’unica soluzione proposta è la distruzione delle Pinete stesse, in totale contrasto con la moderna letteratura scientifica nel campo delle scienze forestali e in spregio alla sopravvivenza delle numerose specie di piante e animali, molte delle quali protette, che abitano questo ecosistema prezioso. Per quanto riguarda i (pochi) pini malati di Matsucossus, possono essere salvati con gli adeguati interventi fitosanitari: molto meglio che uccidere tutti i pini marittimi, compresi quelli sani, per evitare che si ammalino.

Il GUFI rinnova infine la domanda a cui nessuno finora ha voluto dare risposta: qual è il destino previsto per la grande quantità di legname che risulterebbe dai tagli del Piano AIB? Se, come dice il Piano stesso, il legno di pino ha scarso valore commerciale, qual è il possibile mercato per il legno dei nostri alberi più belli? Forse le centrali a biomassa, come ce ne sono molte in Toscana? Crediamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere e pensiamo che qualunque replica debba partire da una risposta a questa domanda.

Il GUFI quindi continua a opporsi al Piano AIB, che non solo è gravemente inadeguato per i motivi sopra descritti, ma è inoltre privo della Valutazione Ambientale Strategica e quindi a nostro avviso irregolare. Il Piano AIB deve essere ritirato con effetto immediato e sottoposto a sostanziali revisioni, concordate con noi e altri esponenti del mondo scientifico e tenendo conto dell’importanza ecologica dell’area e del valore culturale, storico e paesaggistico delle Pinete.

A questo scopo il GUFI si appella ai cittadini, chiedendo loro di firmare la petizione “Salviamo le Pinete Grossetane” sul sito Change.org e rispondiamo a Davide Bartolini: concentriamo tutti i nostri sforzi contro coloro che si arricchiscono col “sistema incendi” e proteggiamo al massimo le Pinete. In questo momento di emergenza climatica le nostre foreste vanno protette e aiutate a crescere, non certo tagliate. Questa è la vera responsabilità di ognuno di noi: quella verso la legalità e verso le generazioni future”, così termina il comunicato.

Link alla petizione: https://www.change.org/p/presidente-del-consiglio-salviamo-le-pinete-grossetane?recruiter=199565701&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=a523b090-8823-11e4-ab5a-ebb5099851f6