‘VITOZZA: TREKKING E L' ARTE DELLA SPADA’

Valle del Fiora: Per domenica prossima, 2 giugno, ConfGuide Confcommercio Grosseto propone una visita guidata a Vitozza, tra trekking e arte della spada.

“Nella media valle del Fiora, tra Toscana e Lazio in un angolo di Maremma quieto e suggestivo, immersa in una natura selvaggia - spiegano da ConfGuide - si trova uno degli insediamenti rupestri più importanti in Italia. Centinaia di grotte con resti di camini, nicchie, vasche per la raccolta dell' acqua, quattro fossati e resti di castelli e chiese ci raccontano l'importanza di Vitozza in epoca medievale.

Un luogo di rara e affascinante bellezza dove vivere un emozionante viaggio nel tempo. Il trekking proposto da ConfGuide scende fino al fiume Lente attraverso l'atmosfera umida e fresca del bosco, per poi risalire fino al pianoro dell' antica città e, attraverso una delle grotte più articolate giungere alla Chiesaccia, per incontrare un cavaliere armato di spada”. Ognuno potrà quindi cimentarsi nell' arte della spada, che diventa uno strumento di "buon combattimento", di non violenza, di ricerca di coraggio, decisione, forza, equilibrio, di amore e rispetto.

Altre informazioni: la guida sarà Rosita Di Marte ed il costo a persona è di 12 euro.

Incontro a San Quirico di Sorano in piazza della Repubblica ore 10.00.

Durata: 4 ore circa. Difficoltà: media. Lunghezza: km 5.

Obbligatori scarponcini da trekking, consigliati: bastoncini da trekking.

Info e prenotazioni: Rosita 389 7970938; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .