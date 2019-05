Quirinale: tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro anche il vicepresidente di Manifatture Sigaro Toscano Aurelio Regina

Roma: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, informa una nota del Quirinale, "ha firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Barilla Guido Maria Industria / Alimentare Emilia Romagna; Bastagli Alessandro Industria /Filati per maglieria Toscana; Battista Valerio Industria / Cavi e sistemi per l’energia Lombardia; Bernabei Matilde Servizi / Produzioni audiovisive Lazio; Brachetti Peretti Ugo Maria Energia / Petrolifero Lazio; Briccola Roberto Industria / Borse, pelletteria, selleria Lombardia; Capua Giovanni Francesco Industria / Olii essenziali Calabria; De Lucia Rosanna Industria /Componentistica automotive Campania; Fabri Elisabetta Servizi / Strutture turistiche Toscana; Felicetti Riccardo Industria / Agroalimentare, biologica

Trentino Alto Adige; Giulietti Carlo Industria / Arredi per locali pubblici Umbria; Grimaldi Salvatore Industria / Componentistica automotive Estero; Lacatena Maria Luigia Industria / Accessori per serramenti Puglia; Lavazza Giuseppe Industria / Caffè Piemonte; Maioli Giampiero Credito / Banche Emilia Romagna; Marini Gianriccardo Roberto Commercio / Orologeria di lusso Lombardia; Morlicchio Michelangelo Industria / Imballaggi leggeri Campania; Musso Costanza Servizi / Trasporti e logistica Liguria; Piovan Nicola Industria / Apparecchiature in plastica Veneto; Pugliese Francesco Commercio / Alimentare

Emilia Romagna; Rabboni Luciano Industria / Coadiuvanti per gelateria Emilia Romagna; Regina Aurelio Industria / Manifatturiera Lazio; Riolo Luigi Industria / Apparecchi di depurazione, filtri Lombardia; Streparava Pier Luigi Industria / Componentistica automotive Lombardia; Verga Martino Industria / Integratori alimentari Lombardia".