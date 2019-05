COREPLA SCHOOL CONTEST, le scuole più 'riciclone'

Otto le classi vincitrici, due 2 per ogni Regione su un totale di 527 partecipanti.



Milano: Festa di fine anno scolastico in anticipo per le 8 classi vincitrici della quarta edizione del “COREPLA SCHOOL CONTEST – Plastica, materia circolare”, il progetto didattico sulle buone pratiche di raccolta differenziata tra gli studenti delle scuole superiori di I e di II grado,

realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.



Nelle quattro Regioni in cui si è svolto il contest hanno vinto 8 classi, suddivise equamente tra scuole medie e superiori:



EMILIA ROMAGNA: classe II A dell’Istituto comprensivo “Alberto PIO”, Carpi (MO); classe III A Architettura dell’istituto “Bruno Cassinari”, Piacenza.

MARCHE: classe II A dell’Istituto comprensivo “Scipione Lapi”, Apecchio (PU); classe III E dell’istituto “Cantalamessa” di Macerata.

TOSCANA: classe I D dell’istituto comprensivo “Fibonacci” di Pisa; classe II A Spes dell’istituto “Carlo Cattaneo” di Cecina (LI).

UMBRIA: classe III B dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Spoleto (PG); classe III A SA1 del liceo scientifico “Ettore Majorana” di Orvieto (TR).



La classifica completa, disponibile nel sito www.coreplaschoolcontest.com , è l’esito dei punteggi attribuiti da una giuria esaminatrice e da una giuria “popolare” composta dai supporter delle classi tramite votazione online.



In totale, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 poco meno di 11.000 studenti di 527 classi delle quattro Regioni hanno partecipato al contest, affidando alla loro creatività i temi del progetto: “Plastic Karma”, “La favola del riciclo”, “La storia di R” sono solo alcuni dei titoli dei video e delle immagini meme dal forte appeal social sulla gestione responsabile degli imballaggi in plastica, sulla raccolta differenziata e sul riciclo.



Nei prossimi giorni Corepla metterà a disposizione un tablet per ciascuno studente e insegnante delle classi vincitrici e premierà l’istituto con un buono di acquisto del valore di 500 euro da spendere in attrezzature didattiche.