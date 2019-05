AdF: acqua buona, salubre e costantemente controllata, ideale anche per gli sportivi

Nella sala Azzurra dell'hotel Granduca a Grosseto si è parlato di "Acqua e sport: un binomio vincente", nel corso del convegno organizzato da Aquedotto del Fiora con il patrocinio di CONI Toscana.

Al centro dell'iniziativa la risorsa idrica erogata dal gestore, frutto di investimenti di circa 63 euro annui per abitante residente e soggetta annualmente a oltre 4.200 prelievi e 117.200 analisi.

Grosseto: Investimenti su infrastrutture e reti per una media di 63 euro annui ad abitante residente, più di 4.200 prelievi e di 117.200 analisi all'anno per un totale di circa 321 parametri analizzati al giorno per erogare un'acqua buona, salubre e sicura, che costituisce la scelta migliore anche per gli sportivi. Questo il tema al centro del convegno "Acqua e sport: un binomio vincente", organizzato da Acquedotto del Fiora con il patrocinio di CONI Toscana, che si è tenuto questa mattina (28 maggio) nella sala Azzurra dell'hotel Granduca a Grosseto.



Esperti del settore, medici, rappresentanti di associazioni sportive e atleti hanno discusso dell'importanza di una corretta idratazione nella pratica sportiva e di come sia apportabile con l'acqua del rubinetto: una scelta sicura, salutare, economica e che fa bene all'ambiente.



Dopo il saluto dell'assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, ha preso la parola l'amministratore delegato di AdF Piero Ferrari: "Lavorare per il territorio a cui AdF appartiene non significa solo occuparsi di migliorare le infrastrutture e offrire un servizio sempre più competitivo e all'avanguardia. Come azienda abbiamo a cuore il benessere degli abitanti e dell'ambiente in cui operiamo, un benessere che possiamo far crescere organizzando occasioni di confronto con cittadini, istituzioni, enti e associazioni, in un'ottica di collaborazione e sinergia, per promuovere e valorizzare un insieme di buone pratiche che renda sempre migliore la realtà in cui viviamo".



Sono poi seguiti gli interventi di Daniele Giannini, delegato provinciale del CONI Grosseto, e di Maurizio Zaccherotti vicepresidente comitato territoriale Uisp Grosseto.

È stata quindi la volta di Roberta Coppini, controlli analitici AdF, la quale ha spiegato come l'acqua erogata dal gestore sia sottoposta a numerosi controlli: nel 2018 sono stati effettuati oltre 4.200 prelievi e svolte più di 117.200 analisi, per un totale di circa 321 parametri analizzati al giorno. Una risorsa sicura e salubre, frutto degli importanti investimenti su infrastrutture e reti portati avanti da AdF, i quali nel 2018 sono stati di oltre 25,7 milioni, con una media di 63 euro per abitante residente. È inoltre una scelta che fa bene all'ambiente, poiché permette di ridurre i rifiuti plastici e le emissioni di gas serra dovute al loro smaltimento. Il convegno è proseguito con l'intervento di Franco Simoni, medico dello sport, e con una tavola rotonda tra gli atleti Elisabetta Artuso, campionessa italiana atletica leggera 800 metri, Massimo Mariotti, allenatore della nazionale italiana hockey e del CP Grosseto e Alessandro Bossini, ex nuotatore e triatleta: tre eccellenze dello sport maremmano, che hanno parlato delle diverse sfaccettature del loro rapporto con l’acqua.



A concludere l'iniziativa il presidente di AdF Emilio Landi: "Abbiamo organizzato questo momento di riflessione per evidenziare ulteriormente che bere l'acqua del rubinetto è la scelta migliore da fare sia per la nostra salute che per quella del pianeta. Nella vita di ogni giorno, nella pratica sportiva amatoriale o professionistica, la risorsa idrica è di vitale importanza: scegliere quella erogata dal gestore ci permette di compiere un gesto piccolo ma importante nell’ottica della tutela e della sostenibilità ambientale, come suggerito dall’obiettivo n.12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che invita al consumo responsabile delle risorse".