La Maremma protagonista del viaggio di AIFB tra i formaggi de Il Fiorino

L’Associazione italiana food blogger ha partecipato al progetto del caseificio maremmano



Roccalbegna: Quarantacinque ricette, quindici foodblogger, un viaggio in Italia da nord a sud tra sapori e ricette inedite. A unire questo progetto i formaggi del Caseificio Il Fiorino, azienda di Roccalbegna, nella maremma grossetana, che insieme all’Associazione italiana food blogger (AIFB) ha organizzato un contest culinario dal titolo “Il Fiorino, le tue idee in cucina, il tuo blog”.

La gara. L’obiettivo della sfida era quello di valorizzare alcuni dei formaggi di pecora de Il Fiorino con tre ricette inedite o reinterpretate, a scelta tra antipasti, primi, secondi piatti e dessert. Tra i pecorini sui quali si sono cimentati i foodblogger troviamo la Riserva del Fondatore, Grotta del Fiorini, Fior di Natura semistagionato biologico con caglio vegetale, Pecorino Toscano DOP stagionato, Pecorino di Bartarello a latte crudo, Pecorino Toscano DOP fresco, Pecorino al Pesto genovese

Il premio riservato ai i primi tre classificati è un tour nei “luoghi” de Il Fiorino, in quel territorio maremmano che è uno degli ingredienti alla base del successo del caseificio guidato da Angela Fiorini e Simone Sargentoni. Tutti i formaggi de Il Fiorino, infatti, sono realizzati con latte proveniente dai pascoli maremmani, selezionato tra i migliori allevamenti della zona. Il tour, in programma dal 24 al 26 maggio, toccherà Roccalbegna e le zone di produzione, proseguendo verso Grosseto, Castiglione della Pescaia, Alberese per offrire uno spaccato più ampio possibile della Maremma.

“Ringraziamo AIFB - sottolinea Angela Fiorini, proprietaria de Il Fiorino – e tutti i foodblogger che hanno partecipato al nostro contest, proponendoci ricette di grande qualità, sia dal punto di vista culinario che da quello della storia che sta dietro ogni proposta. Anche noi amiamo raccontare ciò che sta dietro ogni nostro formaggio: la sua storia, il suo territorio, le persone che continuano a portare avanti un’arte che viene da lontano. In questo senso crediamo che collaborazioni come quella avviata con AIFB possano essere un valore aggiunto per il nostro caseificio e per il territorio nel quale viviamo e lavoriamo”.