Servizio Civile Regionale, un posto alla CRI di Follonica

Sul sito della Regione Toscana le informazioni per partecipare al bando che scade il 7 giugno.



Follonica: Con decreto dirigenziale n. 6584 del 29 aprile 2019 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 19 – parte III supplemento n. 70 dell’ 8/5/2019) è stato emanato l’avviso per la selezione di 3.150 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale finanziati con decreto n. 5845 del 16/4/2019, con risorse del POR FSE 2014-2020.

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto, direttamente dalla Regione Toscana, un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro. Requisiti età compresa tra i 18 ed i 29 anni ed in attesa di impiego.



Per partecipare al Bando è possibile consultare il sito web della Regione Toscana nel quale è disponibile tutta la documentazione utile da scaricare e i numeri di telefono dedicati per ricevere maggiori informazioni. Informazioni anche presso gli uffici provinciali della Croce Rossa Italiana di Grosseto, Via Mazzini 87, tutti i giorni dal lunedì al venerdì al numero 0564 27227 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.