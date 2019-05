Porte aperte sulla biodiversitÃ  agricola al Rural Market di Radda in Chianti

Porte aperte sulla biodiversità agricola al Rural Market di Radda in Chianti

Rimarrà aperto dal fine settimana del 25 maggio a ottobre il punto di riferimento per la biodiversità agricola nel centro del paese toscano. Sabato e domenica dalle 10:00 alle 13.30 e dalle 16:00 alle 20:00



Radda in Chianti: Hanno trovato casa al Rural Market del borgo medievale di Radda in Chianti (Siena), in una ex officina meccanica recuperata, le materie prime della biodiversità agricola.

Una sosta obbligata per ricaricarsi con gusto, tra ordinati vigneti e caratteristici paesaggi collinari, con specialità a rotazione, frutto del lavoro degli agricoltori e allevatori custodi Rural di Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. Si potranno riscoprire: il pane di grani antichi, la marocca di Casola, i formaggi monorazza biologici da latte crudo intero di vacche di razze antiche, il latte fresco di asina, le uova di gallina Romagnola, le carni e i salumi di Cinta Senese e quelli di maiale Nero allevato all’aperto sulle colline parmensi, i testaroli della Lunigiana al farro, la farina di mais Formenton Otto File e di castagne della Lunigiana, la passata biologica di pomodoro Riccio di Parma, la confettura di uva Termarina, il miele biologico del Parco Barboj, la patata Quarantina, la zucchina Trombetta di Albenga, il Fiaschetto di Sangiovese, il Sidro di mele di montagna e tanto altro.



A far bella mostra di sé anche pannelli esplicativi dei produttori insieme a qualche esemplare di trattore d’epoca ben restaurato. Oltre al Rural Market di Parma, anche la Toscana offrirà quindi la possibilità di fare una spesa con prodotti della biodiversità agricola da sabato 25 maggio e per ogni weekend fino a ottobre.



Aperto dal sabato alla domenica dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00.