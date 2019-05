Giro d’Italia in Toscana, anche Save the Children sarà presente ai villaggi di arrivo della seconda e della terza tappa a Fucecchio e Orbetello

Orbetello: Ai villaggi di arrivo della seconda e della terza tappa del Giro d’Italia Bologna-Fucecchio e Vinci-Orbetello ci sarà anche Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, nell’ambito della partnership speciale siglata in occasione del suo Centenario e della 102° edizione dell’evento sportivo internazionale.

Tra le tante attività connesse alla presenza dell’Organizzazione in qualità di Charity Partner, infatti, c’è la presenza nei villaggi di arrivo delle diverse tappe del Giro, per sensibilizzare il pubblico attraverso un gesto simbolico, l’impronta della propria mano che corridori, giornalisti, organizzatori e pubblico potranno apporre su un telo per dire “Stop alla guerra sui bambini”, quale segno del supporto del Giro d’Italia alla campagna globale di Save the Children. Un impegno significativo, per ricordare che nel mondo 1 bambino su 5 vive in aree di conflitto, aree in cui l’infanzia viene negata in tutti in suoi aspetti, quotidianamente e con violenza. Luoghi in cui anche andare in bicicletta diventa un sogno irrealizzabile. Tutti possono sostenere la campagna di Save the Children per dare protezione, cure e istruzione ai bambini scappati dagli orrori della guerra con una semplice donazione attraverso un SMS o una chiamata da telefono fisso al 45533.

Oltre ai corridori e a tutto il team Nippo Fantini Faizanè, che torna al Giro d'Italia e ha voluto essere accanto a Save the Children, a testimonianza dei suoi tradizionali valori di etica, trasparenza e fairplay, gli altri testimonial della partnership di Save the Children col 102° Giro d'Italia sono il CT della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani e Vincenzo Nibali, già 2 volte vincitore del Giro d'Italia. Testimonial per un giorno sarà, invece, Renzo Ulivieri, ex calciatore e attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, la cui presenza è prevista domani, lunedì 13 maggio allo stand dell’Organizzazione nel villaggio di arrivo di Orbetello al termine della terza tappa.

La sede italiana di Save the Children ha iniziato le attività nel 1999, ma il legame con il nostro Paese ha radici profonde e i primi interventi dell’Organizzazione risalgono alla seconda metà degli anni ’40 nel secondo Dopoguerra, in un momento di forte bisogno, che ha lasciato dietro di sé devastazione e povertà, caratterizzato dall’assenza di cibo, indumenti, reti di protezione e assistenza ai bambini più vulnerabili. Una delle prime iniziative realizzate è stata un centro per sfollati a Firenze. Inoltre, a seguito dell’ondata di gelo sull’Appenino Pistoiese del ’56, viene organizzato l’invio di alimenti e indumenti.

Oggi l’Organizzazione è presente in Toscana con programmi di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. In particolare, dal dicembre 2018 ha aperto a Prato un Punto Luce, nel quartiere del Macrolotto Zero, uno spazio dove bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni possono usufruire di supporto allo studio, attività e laboratori ricreativi, artistici, musicali e sportivi.

È inoltre presente con il suo programma di contrasto alla dispersione scolastica, che vede l’adesione di 6 scuole e 3 istituti comprensivi a Val di Sieve (FI) a “Fuoriclasse in movimento”.