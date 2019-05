Boom di visitatori al Parco della Maremma per i ponti di Pasqua e Primo Maggio

Tutte le iniziative e le novità per i prossimi mesi all’insegna del turismo sostenibile. I risultati dell’affluenza turistica durante i lunghi ponti da Pasqua al Primo maggio.

Tutte le prossime iniziative per la settimana della Festa dei Parchi e la stagione estiva.

Alberese: Ottimi i risultati delle presenze turistiche al Parco della Maremma nei lunghi ponti primaverili, nonostante il meteo non proprio favorevole: un + 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e addirittura il 70% in più rispetto al periodo analogo del 2016.

I risultati e le prossime iniziative per la Festa dei parchi e per la stagione estiva sono stati presentati oggi dalla Presidente Lucia Venturi e dal Direttore Enrico Giunta, nel corso di una conferenza stampa nell’Aula delle Colonne del Polo Universitario di Grosseto.

Percentuali in forte crescita su tutti gli itinerari e per tutte le modalità di visita, con un + 34% sugli itinerari a piedi, + 34% per quelli in bicicletta, grazie anche all’apertura del Ponte sull’Ombrone che collega Grosseto all’area protetta; + 60% per gli itinerari in carrozza, stabili con “solo” un + 17% i risultati degli itinerari in canoa, penalizzati dalle condizioni meteo sfavorevoli. Molto positivo, in particolare, il dato che riguarda Talamone con gli itinerari che hanno fatto registrare un + 67% rispetto allo scorso anno, grazie alla novità del nuovo ingresso di fronte alla Cisterna romana recentemente restaurata, ed un +37% degli ingressi all’Acquario.

“Il Parco della Maremma – ha dichiarato la Presidente Lucia Venturi - si conferma dunque un forte elemento attrattore per il territorio e i dati registrati indicano che l’organizzazione dell’offerta turistica, con nuovi itinerari, nuove modalità di fruizione, promozione, accoglienza e politica dei prezzi sta dando i risultati attesi. Positivo anche il riscontro dei visitatori per la presenza di guide esperte su alcuni punti strategici lungo gli itinerari, per ottenere le informazioni richieste, e dei guardiaparco che hanno garantito controllo, sicurezza e - quando è stato necessario- anche assistenza in questi giorni di forte afflusso turistico”.

Lo spostamento della partenza degli itinerari ai Pinottolai, lungo la strada di Marina di Alberese, che ha consentito di liberare la strada degli Olivi per raggiungere la spiaggia di Colle Lungo in bicicletta, si conferma quindi una scelta strategica; così come la scelta di puntare sulla mobilità sostenibile ampliando il periodo e le corse della linea 17 da Alberese e Rispescia per Marina di Alberese (quest’anno dal 6 aprile al 20 ottobre) per permettere ai visitatori di usufruire del mezzo pubblico per andare al mare con un biglietto unico giornaliero e per raggiungere l’ingresso della gran parte degli itinerari.

Sempre nell’ambito della mobilità sostenibile, l’apertura del Ponte sull’Ombrone e la ciclabile che collega Grosseto al Parco ha inaugurato una stagione di iniziative legate alle passeggiate in bicicletta che si stanno moltiplicando di settimana in settimana e che portano, finalmente, anche molti grossetani a conoscere l’area protetta.

Naturalmente è già pronta la programmazione per le iniziative nella settimana della Festa dei Parchi dal 21 al 26 di maggio, con la possibilità di fruire in maniera gratuita di molte escursioni – a piedi, in bici, in canoa e in carrozza - con un numero definito di ingressi, grazie ad un contributo della Regione Toscana e di conoscere le specie invasive che mettono a rischio la biodiversità di alcune specie nell’ambito di un Bioblitz organizzato con Federparchi e Legambiente.

Già pronto anche il programma per il periodo estivo, che come ogni anno seguirà il calendario della Regione Toscana per l’alta pericolosità di incendi e che decreterà la possibilità di visita del parco soltanto con la guida. Ma anche in questo caso non mancheranno le novità: la presenza di guide diffuse lungo alcuni punti strategici permetterà, infatti, di aprire alcuni itinerari alla visita libera; ci saranno ogni giorno escursioni al tramonto e in notturna e poi mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri ed ogni venerdì il mercatino settimanale dei produttori del Parco, con degustazioni gratuite per i visitatori che hanno frequentato l’area protetta.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno sarà di nuovo aperto l’Infopoint al centro servizi di Marina di Alberese, dove saranno organizzati anche laboratori per bambini. In programma anche l’apertura giornaliera dell’Acquario di Talamone, nei mesi di luglio e agosto (nei fine settimana a giugno e settembre) con i laboratori e le “notti all’acquario” per adulti e bambini.

C’è dunque l’imbarazzo della scelta e per tenersi aggiornati basterà seguire il sito del Parco www.parco-maremma.it o le pagine Facebook e Instagram, mentre per avere informazioni, per fare prenotazioni e biglietti, anche quest’anno il Centro visite - nel periodo estivo - sarà aperto tutti i giorni sino alle 20.