Festival Le Crociere, presentato alla stampa il programma 2019

Dal 4 al 14 agosto la kermesse affacciata sulla Laguna.

Orbetello: Il Festival Le Crociere si appresta ad aprire la sua terza edizione anticipando il programma dal 4 al 10 agosto per venire incontro alle richieste del pubblico e degli abitanti e conferma la sua cifra stilistica abbracciando più generi in cartellone dalla musica alla comicità, passando per i grandi one man show, per un pubblico sempre più vario e di ogni età.

Ad aprire la kermesse il 4 agosto, uno show che fa il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia LEONARDO di Vittorio Sgarbi con cui il critico teatrale celebra l’importante anniversario del genio del Rinascimento, raccontato in parole, musica e immagini. Le musiche originali di Valentino Corvino eseguite dal vivo e le elaborazioni video di Tommaso Arosio accompagnano il pubblico alla scoperta di un mito di portata universale. Leonardo Di Ser Pietro Da Vinci (1452/1519), di cui nel 2019 ricorrono le celebrazioni del cinquecentenario della morte: ingegnere, pittore, scienziato, una vita dedicata all’ingegno, fino a spingersi alla tensione del volare.

Il 6 agosto si festeggia un anniversario importante, quello dei 25 anni dei NEGRITA che per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock 'n' roll e dopo la partecipazione al 69 esimo Festival di Sanremo, tornano in tour ela band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni. In estate, il gruppo presenterà un concerto che alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime.

La comicità irrompe l’8 agosto con Rocco Papaleo Live:un viaggio straordinario in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali. Il noto attore - regista e musicista lucano, accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Savarese alla batteria e Giorgio Tebaldi al trombone e ukulele, coinvolgerà il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata.

Si prosegue il 9 agosto con un testo teatrale tratto dal best seller dello psicologo John Gray, che ha fatto il giro del mondo con cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, e si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi. A portare in scena l’adattamento teatrale, una esilarante terapia di gruppo collettiva, sarà per la prima volta in assoluto una donna: l’attrice Debora Villa. Cercando di restare imparziale, Debora condurrà per mano il pubblico alla scoperta dell'altro sesso senza pregiudizi. Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane in "Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere".

Il 10 agosto salirà sul palco affacciato sulla lagunail cantautore livornese Enrico Nigiotti, dotato di una voce delicata e sincera, utilizza la sua chitarra blues ed il suo pianoforte per emozionare e scrivere dolci ballate. Al suo terzo album “Cenerentola e altre storie…”, ha iniziato da Amici di Maria de Filippi a X Factor, ma non si è mai fatto corrompere dalle logiche dei talent, ha concorso al 69° Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, Enrico è stato subito notato da alcuni grandi della musica italiana: il suo primo album contiene brani di Tricarico e Grignani. Nel 2015 il cantautore livornese apre le date italiane del “Big Love Tour” dei Simply Red, mentre nel 2018 apre il concerto al Circo Massimo di Roma di Laura Pausini, per cui ha firmato il brano “Le due finestre”. Nello stesso periodo scrive per Eros Ramazzotti il brano “Ho bisogno di te”.

Il 14 settembre pubblica il suo nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal brano “Complici” in duetto con Gianna Nannini, con la quale già nel 2015 aveva collaborato aprendo il suo tour “Hitalia.Rocks”.

BIGLIETTI:

VITTORIO SGARBI in “Leonardo” - 4 agosto da euro 20 a euro 30

NEGRITA - 6 agosto da euro 25 a euro 35

ROCCO PAPALEO in “Live” - 8 agosto da euro 20 a euro 27

DEBORA VILLA in “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” - 9 agosto da euro 20 a euro 25

ENRICO NIGIOTTI - 10 agosto da euro 22 a euro 32

RIDUZIONI: Ribuzione di euro 5 ai possessori della carta Conad presso i punti vendita della Proloco di Orbetello, massimo 2 biglietti per ogni spettacolo

INFO E PREVENDITE: Ufficio Turistico di Orbetello tel. 0564 / 860447, Piazza della Repubblica n. 1 - 58015 Orbetello (GR)

PREVENDITE ON LINE: www.ticketone.it