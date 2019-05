90 posti disponili per giovani interessati al servizio civile regionale nellâ€™Asl Toscana sud est

90 posti disponili per giovani interessati al servizio civile regionale nell’Asl Toscana sud est

Le domande entro il 7 giugno 2019. Bando e progetti sul sito aziendale.

Grosseto: Sono 90 i posti disponibili per giovani interessati al servizio civile regionale nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto dell’Asl Toscana sud est.

I progetti aziendali messi in pista sono in tutto 18, di cui: 3 comuni alle tre aree provinciali, 7 per il territorio Aretino, 6 per quello senese e 2 per Grosseto.

Le domande possono essere presentate per un solo progetto esclusivamente on line accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/dasc entro le ore 14:00 del 7 giugno 2019. Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno). La durata del servizio, per il quale spetta un compenso mensile pari a 433,80 euro, è di 12 mesi per 30 ore settimanali articolate su 5 o 6 giorni. A breve sul sito www.uslsudest.toscana.it saranno pubblicate le date per i colloqui di selezione.

Di seguito l’elenco dettagliato dei progetti per area provinciale di riferimento:

PROGETTI AREA GROSSETANA

Ospedali Area Grossetana. Stranieri in Pronto Soccorso: accoglienza, identificazione e valorizzazione delle prestazioni (posti n. 4) Il volontario di Servizio Civile come facilitatore di sala nei Front Office ospedalieri e territoriali Area Grossetana (posti n. 6) Lo sportello della Prevenzione: accoglienza al pubblico (posti n. 2 a Grosseto) Vigilimagici (posti n. 1 a Castel del Piano) Benessere e salute: due parole da difendere (posti n. 3 a Grosseto)

PROGETTI AREA ARETINA

Con il Cuore per il Cuore. Il Servizio Civile in Cardiologia Ospedale San Donato Arezzo (posti n. 4 ad Arezzo) Medicina Nucleare Ospedale S. Donato Arezzo: semplificazione del percorso agli utenti fragili (posti n. 2 ad Arezzo) Medicina Ospedale S. Donato Arezzo e Ospedale Valtiberina: giovani volontari e degenti (posti n. 2 ad Arezzo; n. 2 a Sansepolcro)

4.Medicina Trasfusionale Ospedale San Donato Arezzo. Il Processo Trasfusionale Vein-To Vein: Un Percorso di Solidarietà, Qualità e Sicurezza (posti n. 2 ad Arezzo)

No all’isolamento e alla discriminazione. Migliorare la qualità della vita dei pazienti nelle UU. OO Malattie Infettive ed Ematologia Ospedale San Donato (posti n. 6 ad Arezzo) Orientarsi nei servizi sanitari e socio sanitari. Area Aretina (posti n. 5 ad Arezzo; n. 2 a Montevarchi; n. 1 a Bibbiena; n. 2 a Sansepolcro) U. O. C. Servizi Tecnici Territoriali Area Aretina. Il volontario esploratore alla ricerca di problematiche manutentive (posti n. 2 ad Arezzo; n. 1 a Bibbiena; n. 1 a Sansepolcro; n. 1 a Cortona; n. 1 a Montevarchi) Benessere e salute: due parole da difendere (posti n. 3 ad Arezzo) Lo sportello della Prevenzione: accoglienza al pubblico (posti n. 2 ad Arezzo) Vigilimagici (posti n. 1 ad Arezzo; n. 1a San Giovanni Valdarno; n. 1 a Castiglion Fiorentino).

PROGETTI AREA SENESE

Assistenza Starnieri in Pronto Soccorso e nei Reparti di degenza degli Ospedali dell'Area Senese (posti n. 2 a Montepulciano ; n. 1 a Poggibonsi; n. 1 a Siena) Lo sportello della Prevenzione: accoglienza al pubblico (posti n. 2 a Siena) Noi e gli anziani: il Servizio Civile nell’Unità di Valutazione Multidimensionale come supporto agli anziani non autosufficienti e a care giver (posti n. 2 a Siena) Esserci!...nel territorio (posti n. 2 a Colle Val d’Elsa) Vigilimagici (posti n. 1 a Siena; n. 1 a Colle Val d’Elsa; n. 1 a Montepulciano) Consapevolmente orientati (posti n. 2 a Poggibonsi; n. 3 a Montepulciano; n. 2 a Siena; n. 1 ad Abbadia San Salvatore; n. 1 a Colle Val d’Elsa; n. 1 a Sinalunga) Lab 1 (posti n. 2 a Montepulciano) Benessere e salute: due parole da difendere (posti n. 4 a Siena) Il filo di Arianna. Accesso alla documentazione sanitaria (posti n. 1 a Poggibonsi; n. 2 a Montepulciano)

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: http://uslsudest.toscana.it/ oppure contattare l'Ufficio Servizio Civile nelle sedi di Siena, piazzale Rosselli n. 26 (Roberto Testi tel. 0577/536068 – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), e di Arezzo, via Pietro Nenni n. 2, Ospedale San Donato (Stefania Livi tel. 0575/254134 – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).