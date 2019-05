Giro d'Italia: modifica del servizio di raccolta dei rifiuti in alcuni Comuni della provincia di Grosseto

Grosseto: In occasione del passaggio della terza e quarta tappa del Giro di Italia, in alcuni Comuni della provincia di Grosseto saranno momentaneamente rimossi e\o spostati alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani ubicati lungo il percorso di gara.

Tutte le modifiche sono state concordate dal Gestore e dalle Amministrazioni comunali interessate, su disposizione della questura, per garantire la massima sicurezza di atleti e pubblico e per ridurre al massimo il disagio all’utenza. I cassonetti saranno nuovamente riposizionati sul territorio al termine del passaggio della Carovana rosa. I Comuni interessati dalle modifiche sono: Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Montieri, Orbetello, Pitigliano e Roccastrada.