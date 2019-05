Tiemme modifica le corse Orbetello-Monte Argentario in occasione del passaggio del Giro d'Italia

Orbetello: Lunedì 13 maggio si svolgerà la terza tappa del Giro d’Italia, sul seguente itinerario:

Cantoniera Montebello (ore 14.30 circa), bivio Monticiano, s.p. 162 Massetana, bivio Montieri, Gabellino (ore 15.05 circa), Meleta, bv. Roccastrada, s.p. 19 di Montemassi, Madonnino, s.p. 152 vecchia Aurelia, Braccagni (ore 15.40 circa), Grosseto via Aurelia Nord (ore 16.00 circa), via Telamonio, via Giotto, s.s. 1 Aurelia fino all’uscita di Magliano in Toscana, s.p. 16 di Montiano, Montiano (ore 16.20 circa), Fonteblanda, s.p. 152 vecchia Aurelia, Albinia, s.p. 36 Giannella 8ore 16.45 circa), Santa Liberata, Orbetello dove è previsto l’arrivo alle ore 17.00 circa.

Le strade interessate saranno chiuse al transito 2 ore prima dell’orario di passaggio dei corridori previsto sulla tabella di marcia, e saranno riaperte circa 30 minuti dopo, pertanto, le nostre corse in transito subiranno le seguenti variazioni:

la corsa 39O569 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Orbetello Porto-Porto Ercole, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, effettua deviazione per Giannella fino a Porto Ercole;

la corsa 39O212 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Orbetello Porto, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, ed è limitata a Orbetello Fs;

la corsa 39O259 delle ore 13.25 Grosseto Fs-Orbetello Porto, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, ed è limitata a Orbetello Fs;

la corsa 39O004 delle ore 13.35 Grosseto Fs-Cupi-Orbetello Fs, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS;

la corsa 39O146 delle ore 13.28 Grosseto Manetti-P.S. Stefano, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS;

la corsa 39O150 delle ore 13.30 Grosseto FS-P.S. Stefano, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS;

la corsa 39O380 delle ore 13.30 Grosseto Manetti-P.S. Stefano, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS;

la corsa 41P001 delle ore 13.23 Grosseto Manetti-Marsiliana, anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS;

la corsa 40O731 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Orbetello Fs-Pescia Romana, da Cittadella dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane, Mascagni, Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il normale itinerario;

la corsa 40O786 delle ore 13.25 Grosseto Fs-Orbetello Fs-Capalbio, da Cittadella dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane, Mascagni, Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il normale itinerario;

la corsa 41P006 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Albinia-Pitigliano, da Cittadella dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane, Mascagni, Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il normale itinerario;

la corsa 9/G128 delle ore 14.25 Scansano-Magliano-Grosseto FS, limitata a Magliano;

la corsa 15O656 delle ore 16.27 da P.S. Stefano a Albinia Cavalieri effettua partenza alle ore 16.49 da Orbetello FS:

la corsa 0o1204 delle ore 13.15 da Orbetello Nenni, giunta a piazza Cortesini, effettua inversione di marcia, quindi prosegue su s.p. 161 e raggiunge P.S. Stefano via Giannella.

La corsa 390662 delle ore 14.30 da Talamone a Orbetello Porto, anticipa la partenza alle ore 14.15 da Talamone e termina a Orbetello Fs.





Per lo svolgimento della terza tappa del Giro d’Italia, le corse di Tiemme in transito sull’itinerario subiranno le seguenti variazioni:

dalle ore 15.00 di domenica 12 maggio 2019

alle ore 12.00 di martedì 14 maggio 2019

le linee urbane 0o1 Orbetello-PS. Stefano e 0o2 Orbetello Porto Ercole, giunte a piazza Cortesini, effettuano deviazione su via Dante, via del Rosso, piazza del Popolo, dove riprendono il normale itinerario.

Verrà temporaneamente soppressa la fermata OR158 via Mura di Ponente.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di lunedì 13 maggio 2019

le linee urbane 0o1 Orbetello-PS. Stefano e 0o2 Orbetello Porto Ercole, verranno temporaneamente sospese, e verranno effettuate due Navette da Orbetello Fs con il seguente itinerario: Orbetello Fs, piazza Cortesini, via Gioberti, via Mura di Levante, Orbetello Fs, con i seguenti orari:

14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00.