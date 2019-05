â€˜Visite gratuite con 'Lions in piazza'

‘Visite gratuite con 'Lions in piazza'

“L'iniziativa per la sensibilizzazione nell'ambito della salute è prevista per il 12 maggio“.

Orbetello: Anche il Lions Club I Presidi di Orbetello ha aderito alla manifestazione 'Lions in Piazza', l'iniziativa indetta dal distretto Toscana dei Lions, che porta nelle piazze di molte città della regione specialisti di varie discipline a disposizione dei cittadini per esami, visite, consulenze gratuite.

La data fissata è domenica 12 maggio dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ad Orbetello in piazza Giovanni Paolo II (di fronte al frontone). Saranno presenti postazioni mediche allestite dalla Croce Rossa Italiana che forniranno misurazione della pressione arteriosa, controllo della glicemia, elettrocardiogramma.

Il service offerto dal Lions Club i Presidi di Orbetello, in collaborazione con la C.R.I., vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della cultura della prevenzione in ambito sanitario quale corretto atteggiamento per una diagnosi precoce delle malattie, specialmente nei confronti delle persone più fragili e cogliere l’occasione per far conoscere da vicino alla cittadinanza, le iniziative della più grande organizzazione umanitaria di servizio al Mondo.