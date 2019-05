Giornata ecologica in collaborazione con il volontariato

Roccastrada: E’ prevista per Domenica 12 Maggio ed organizzata dall’assessorato all’ambiente in collaborazione con le associazioni locali, la GIORNATA ECOLOGICA dedicata alla raccolta di rifiuti e alla pulizia di aree a verde, boschi e sentieri limitrofi ai centri abitati.

I cittadini che vorranno, potranno recarsi alle ore 9.00 nel luogo di ritrovo della loro frazione per unirsi ai volontari delle associazioni che hanno dato la propria disponibilità e partecipare ad una giornata interamente dedicata alla pulizia ambientale.

Appuntamento alle ore 9.00 nei seguenti punti di ritrovo: Piazza della Madonna a Montemassi, Circolo Arci a Piloni, Centro Vivi.Mi. in piazza della Paga a Ribolla, i castagni a Sassofortino, centro civico a Sticciano Scalo, piazza del Popolo a Torniella e di fronte al palazzo comunale a Roccastrada; per motivi legati alla disponibilità delle associazioni, nella frazione di Roccatederighi, l’appuntamento è anticipato al giorno Sabato 11 maggio alle ore 9,00 in piazza Mazzini.

Nei luoghi di ritrovo, saranno distribuiti ai volontari i sacchi per la raccolta e verranno stabiliti i luoghi dove effettuare la pulizia; i materiali recuperati saranno poi accantonati e successivamente smaltiti in collaborazione con il gestore del servizio Sei Toscana.

Questa iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha l’ambizione di far diventare un appuntamento annuale, si unisce a tutta un’altra serie di azioni in materia ambientale messe in campo dal comune di Roccastrada che hanno permesso alla comunità di aumentare in maniera consistente la percentuale di raccolta differenziata, collocando il comune stesso al secondo posto tra i comuni più virtuosi dell’intera provincia.

Questi risultati hanno permesso altresì la riduzione dei costi del servizio ed il conseguente abbassamento della tariffa di circa il 4% nell’anno 2019, dopo una precedente riduzione del 5% già avvenuta nel 2018.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere alta l’attenzione sul tema del recupero dei rifiuti e sensibilizzare maggiormente i cittadini per far acquisire consapevolezza sulla tutela del loro ambiente.