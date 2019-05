Gran chiusura al Teatro dei Concordi con la ‘Traviata’ di Lella Costa

Roccastrada. Gran finale in compagnia di Lella Costa e della sua Traviata al Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada. La chiusura della stagione teatrale promossa da Comune di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus è in programma martedi 7 maggio, alle ore 21, seguita, come ogni appuntamento, dalla degustazione di prodotti tipici locali.

Lo spettacolo. Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera teatral-musicale, rendendo omaggio a tutte le “traviate” del mondo. E lo fa attualizzando un tema che continua ad essere centrale nella sua poetica: l’intelligenza del cuore. Sul palco, denudato da ogni orpello scenografico, un pianoforte accompagna le aree della Traviata cantate da un tenore e un soprano, consentendo a Lella Costa di intessere un “dialogo impossibile” con Violetta e Alfredo, mescolando con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di Piave e le musiche di Verdi.

Dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, Lella Costa dà voce e corpo a due dive simbolo dell’amore non corrisposto: Maria Callas e Marylin Monroe. Donne lontane ma simili, perché, in fondo, “ogni donna è stata ed è una bellissima bambina, troppo spesso trasformata in merce da chi non riesca a comprenderne il bisogno d’amore e di cura”.

Ad accompagnare saranno le musiche di Giuseppe Verdi, Franco Battiato, Tom Waits, Marianne Faithfull; al pianoforte Davide Carmarino, soprano Francesca Martini, tenore Giuseppe di Giacinto.

Informazioni. Per informazioni sui biglietti ancora disponibili per lo spettacolo, è possibile contattare i numeri 0564-564086 e 339-6003489.