Pecorino Toscano DOP: festa del gusto con ‘La Toscana a tavola’ prima di partire per TuttoFood

Grosseto. E’ una doppia trasferta regionale e nazionale quella che attende il Pecorino Toscano DOP nei prossimi giorni, con nuove opportunità di conoscenza della produzione e dell’utilizzo in cucina.

Sabato 4 maggio, a partire dal pomeriggio, il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP sarà a Pistoia per partecipare a “La Toscana in Bocca”, sesta edizione della rassegna dedicata al gusto e ai sapori toscani organizzata dall’Unione Regionale Cuochi Toscani e in programma fino al 5 maggio negli spazi della Cattedrale Ex Breda. Nel pomeriggio il Pecorino Toscano DOP sarà oggetto di approfondimento in un seminario dedicato al prodotto, mentre la sera sarà al centro di un contest che coinvolgerà alcuni tra i migliori cuochi del panorama toscano.

Da lunedì 6 a giovedì 9 maggio, poi, il Pecorino Toscano DOP si sposterà a Milano, per essere ancora una volta fra i protagonisti di TuttoFood, l’evento internazionale dedicato al food & beverage organizzato da Fiera Milano. Il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP sarà nel Padiglione 10, stand C36 – C38.

“Nella rassegna ‘La Toscana a tavola’ - spiega Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP - il nostro formaggio si farà conoscere da vicino con le sue fasi di produzione e la tutela del marchio di qualità e sarà protagonista di una degustazione guidata, del contest che vedrà ai fornelli ristoratori e chef delle province di Pistoia, Prato e Firenze e dei cooking show condotti da chef stellati aderenti all’Unione Regionale Cuochi Toscani, che ringrazio per averci coinvolto ancora una volta nelle sue attività.

Poche ore dopo - aggiunge Righini - saremo a TuttoFood per consolidare la presenza del Pecorino Toscano DOP fra le eccellenze agroalimentari toscane e italiane, al fianco di altri prodotti a marchio DOP e IGP in arrivo da tutta la regione e da tutto il Paese.

Questa esperienza offrirà, ancora una volta, nuove occasioni di promozione e di contatti con buyer italiani e internazionali, prima di partire nei prossimi mesi per nuove iniziative promozionali all’estero, in Europa, negli Stati Uniti e in Canada”.