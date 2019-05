Nuove perplessitÃ  su revoca concessione porto Cala Galera

Nuove perplessità su revoca concessione porto Cala Galera

Monte Argentario: Ulteriori perplessità emergono in relazione alla nota vicenda del rinnovo e della successiva revoca della concessione del porto di Marina di Cala Galera.

Una delle domande di affidamento della nuova concessione – spiegano Comitas e Studio Rienzi, che sulla questione hanno presentato ricorso al Tar - sarebbe infatti stata depositata da una società facente capo a soggetti difficilmente rintracciabili, avente capitale sociale di soli 10.000 euro, un importo molto basso per poter asserire di avere i requisiti di partecipazione alla gara per l’affidamento in concorrenza della gestione della Marina.

I dati emergono a seguito di istanza di accesso attraverso la quale Comitas e Studio Rienzi sono entrati in possesso dei documenti relativi agli enti che avrebbero tentato di aggiudicarsi la concessione demaniale.

Intanto sono già decine gli esercizi commerciali e i proprietari di posti barca che hanno deciso di intervenire nel procedimento fissato dinanzi al Tar della Toscana e sul quale i giudici si pronunceranno il prossimo il giorno 18 giugno. Ricorso al quale è ancora possibile aderire seguendo le indicazioni pubblicate sul sito www.studiorienzi.it